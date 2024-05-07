Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:58
CHP’li Başkanın mumu çabuk söndü! İşte skandal akraba atamasının belgesi
Bursa'da akrabalarını Büyükşehir Belediyesinde makam sahibi yapan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yalanı ortaya çıktı. Yeğeni Furkan Bozbey'i Büyükşehir şirketlerinden biri olan BURKENT'in başına getiren Mustafa Bozbey, katıldığı bir televizyon programında, "Böyle bir şeyi düşündük ama hayata geçirmedik" demişti. Oysa Furkan Bozbey'in BURKENT'in başına atandığı o toplantının tutanağı ortaya çıktı.