Giriş Tarihi: 09.11.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024
06:42
CHP'li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL'lik tarım arazisi yok pahasına satıyor
Son dakika haberi: CHP'li belediyelerdeki usulsüz ihaleler bu kez kendini İstanbul Beykoz'da gösterdi. Doğası ve konumuyla öne çıkan Cumhuriyetköy'de milyarca lira değerindeki 51 dönümlük tarım arazisini 27 Kasım'da gerçekleştireceği ihaleyle 205 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu. AK Parti Beykoz meclis grubu, arazinin 3,5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşturacağını söyledi.