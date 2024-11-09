CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

Konser harcamalarına ödedikleri fahiş ücretlerle dikkatleri çeken CHP'li belediyelerde ihaleler üzerinden usulsüzlükler hız kesmeden devam ediyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin son 3 yılda konserlere 5 milyar 60 milyon TL ödediğinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin ise 19 Mayıs kutlamalarında sadece Mor ve Ötesi grubuna 79 milyon TL, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Ebru Gündeş konserine ise 69 milyon TL ödediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Beykoz Belediyesi'nde imar üzerinden kamu israfı yaptığı görüldü.