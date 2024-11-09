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Haberler Galeri CHP'li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL'lik tarım arazisi yok pahasına satıyor
Giriş Tarihi: 09.11.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 06:42

CHP'li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL'lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

Son dakika haberi: CHP'li belediyelerdeki usulsüz ihaleler bu kez kendini İstanbul Beykoz'da gösterdi. Doğası ve konumuyla öne çıkan Cumhuriyetköy'de milyarca lira değerindeki 51 dönümlük tarım arazisini 27 Kasım'da gerçekleştireceği ihaleyle 205 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu. AK Parti Beykoz meclis grubu, arazinin 3,5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşturacağını söyledi.

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CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

Son dakika haberi: Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm arsanın tarım arazisi olduğundan ucuza satılacağı yönündeki tepkileri dikkate almayan CHP'li Beykoz Belediyesi, Kasım ayı meclis oturumundaki teklifi kafaları karıştırdı.

CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Çubuklu Mahallesi'ndeki 47 bin 245 metrekare arazinin tarım dışına çıkarılmasına yönelik teklifi bugün meclisten geçmesi durumunda Çubuklu'daki tarım arazine imar yolu açılacak.

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CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

Konser harcamalarına ödedikleri fahiş ücretlerle dikkatleri çeken CHP'li belediyelerde ihaleler üzerinden usulsüzlükler hız kesmeden devam ediyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin son 3 yılda konserlere 5 milyar 60 milyon TL ödediğinin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin ise 19 Mayıs kutlamalarında sadece Mor ve Ötesi grubuna 79 milyon TL, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Ebru Gündeş konserine ise 69 milyon TL ödediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez Beykoz Belediyesi'nde imar üzerinden kamu israfı yaptığı görüldü.

CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

CHP'li Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon muhammen bedelle satacağını duyurdu. Cumhuriyetköy'deki 180 Ada 5 parsel üzerindeki 51 bin 379 metrekare tarım arazisi, 27 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açık ihale usulüyle 205 milyon 518 bin 960 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

CHP’li belediye Beykoz’u peşkeş çekiyor! 3,5 milyar TL’lik tarım arazisi yok pahasına satıyor

'KAMU ZARARI OLUŞUYOR" TEPKİSİ

Tarım arazisi vasfında olan parselin tarım dışına çıkarılmadan satışa çıkarılması tepkilere neden olurken AK Parti Beykoz meclis grubu, Cumhuriyetköy'deki arazinin 3,5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu belirterek satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşacağından dolayı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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