CHP’li belediye skandala izin verdi! Esenyurt’ta terör turnuvası: Tutuklandılar!

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CHP'Lİ BELEDİYE TERÖR TURNUVASINA GÖZ YUMDU

Terör turnuvası CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin izniyle Esenyurt Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın finali ise büyük rezalete sahne oldu. Turnuvada örgütsel içerikli "Beritan" isimli şarkı söylendi. Yaşanan rezaletin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Terör turnuvasına 3 tutuklama