Giriş Tarihi: 27.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
22:29
CHP'li belediye skandala izin verdi! Esenyurt'ta terör turnuvası: Tutuklandılar!
Esenyurt'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi organizesinde "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" halı saha etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ın bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.