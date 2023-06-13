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Haberler Galeri CHP'li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek
Giriş Tarihi: 13.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:09

CHP'li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. SABAH, İzmir'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalını 'Depremden bile ders almadılar' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 48 bin metrekarelik inşaat alanında sadece 300 metrekarelik bölümün mühürlendiğini öne sürüp hatalı imalat yapılan yerin yıkılacağını açıkladı. Skandalı attığı tweet ile ülke gündemine taşıyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan ise TMMOB'a bağlı meslek odalarına çağrıda bulunarak 3 bin 540 konutu kapsayan projede inşa edilen tüm blokların incelenmesini istedi.

ERTAN GÜRCANER
CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi.

CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu

CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

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CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

TÜRKİYE İZMİR'DE PATLAK VEREN KENTSEL DÖNÜŞÜM SKANDALINI SABAH'TAN ÖĞRENDİ

SABAH İzmir'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalını 'Depremden bile ders almadılar' başlığı ile manşetine taşıdı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.

CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

CHP’li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

SOYER 'ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR' DEDİ AMA…

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." Şeklinde açıklama yaptı.

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