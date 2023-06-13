Giriş Tarihi: 13.06.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:09

CHP'li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. SABAH, İzmir'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalını 'Depremden bile ders almadılar' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 48 bin metrekarelik inşaat alanında sadece 300 metrekarelik bölümün mühürlendiğini öne sürüp hatalı imalat yapılan yerin yıkılacağını açıkladı. Skandalı attığı tweet ile ülke gündemine taşıyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan ise TMMOB'a bağlı meslek odalarına çağrıda bulunarak 3 bin 540 konutu kapsayan projede inşa edilen tüm blokların incelenmesini istedi.