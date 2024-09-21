Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
08:06
CHP'li belediyeden görme engelli kadına zulüm: Önce mobbing yaptı sonra işten attı
Trabzon'da CHP'li Ortahisar Belediyesi, büro memuru olarak çalışan 40 yaşındaki yüzde 60 görme engelli Sevilay Kurtop'a (40) önce mobbing yaparak 5 kez çalıştığı yeri değiştirdi. Belediye şimdi de Kurtop'u tazminatsız olarak işten çıkardı. SABAH'a konuşan Sevilay Kurtop, "Ben yüzde 60 görme engelliyim ve bir gözüm protezli. 2 ay önce belediye tarafından mobbinge uğradım ve sürekli yerim değiştirildi. En sonunda da mazeret üretip ,tazminatsız işten çıkarıldım. Belediye yetkilileri hakkında dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.