CHP’li belediyeden görme engelli kadına zulüm: Önce mobbing yaptı sonra işten attı

5 kez çalıştığı yer değiştirilen ve son olarak belediye şirketi Orbel'de çalışan Kurtop, iş kanunun 25. maddesi kapsamında "İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni İle Fesih' maddesi olan 25. Madde gereği tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

SABAH'a konuşan Sevilay Kurtop, "Ben yüzde 60 görme engelliyim ve bir gözüm protezli. Buna rağmen 2 ay önce belediye tarafından mobbinge uğradım ve sürekli yerim değiştirildi. En sonunda da mobbig yaparak pes ettiremediler, istediklerini yaparak mazeret üretip ,tazminatsız işten çıkışım verildi. Bana bu zamana kadar hem zulüm yaptılar hem de ekmeğimden etiler. Belediye yetkilileri hakkında dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi