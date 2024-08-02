CHP’li belediyeler gerçekleri saptırıyor: İşte belediye prim borcuyla ilgili 10 yalan ve 10 gerçek!

İDDİA: Genel Başkan Özgür Özel, partisinin Balıkesir Halk Buluşması programında "Diyorlar ki SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'nin. Oysa ki İBB'nin bir kuruş SGK borcu yok. İştiraklerinin var" ifadeleri.

DOĞRUSU: "Belediyenin borcu yok, iştirak şirketlerinin borcu var" demek halkı yanıltmaktır. Zaten SGK'ya olan belediye borçlarının yüzde 80'inden fazlasının belediye şirketlerinin borcu. Belediye şirketleri, belediyeden ayrı bir kurum değildir.

İDDİA: Özgür Özel'in "AK Parti'den aldığımız Bursa Belediyesi'nin toplam borcu 30 milyar" ifadeleri ve gerçekler.

DOĞRUSU: Türkiye genelinde bütün belediyelerin iştirakleri ile birlikte SGK borcu 96 milyar lira. En fazla SGK borcu olan belediye 5.7 milyar lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ardından sırasıyla İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli belediyeleri geliyor. Bu belediyeler 2024 yerel seçimlerinden önce de CHP'nin elinde bulunan belediyelerdir. Özel'in açıklamalarının gerçekle bir alakası yok.

İDDİA: Başkan Özgür Özel, "Sunumda 4.5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Geçmiş yönetimden devralınan 3.5 milyara yakın SGK borcunun bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük" dedi.

DOĞRUSU: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin 31 Mart 2024 tarihli SGK prim borcu 382 milyon TL'dir. Ve bu rakam büyükşehir belediyeleri arasında SGK borcu en düşüklerden bir tanesi.