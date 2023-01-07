Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
07:11
CHP'li Ergene başkanından seri cinsel saldırı! Kabus gibi üzerine çöktü
CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in ulusal bir kanalda sunuculuk yapan Zeynep E.K.'ya iş yemeğinde cinsel saldırıda bulunmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hakkında, nüfuzunu kullanarak "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianameye göre Yüksel, genç kadının karşı koymasına rağmen sarılıp elini tuttu, göğsüne dokunup öpmeye çalıştı. Boynundan kavradı, kendisine çekip öpmeye çalıştı. Zeynep E.K., "Bana yaklaşma" diyerek Başkan'a tepki gösterdi. Ama Başkan Rasim Yüksel durmak bilmedi. Resepsiyona kaçan Zeynep E.K.'nın peşinden giden Yüksel üstüne üstlük bir de, "Bebeğim bir sorun mu var" diye sorduğu iddianamede yer aldı.