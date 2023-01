CHP’li Ergene başkanından seri cinsel saldırı! Kabus gibi üzerine çöktü

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI, YÖNETİCİSİ DE CİNSEL SALDIRIYA GÖZ YUMMUŞ

Rasim Yüksel'in suçlamayı kabul etmediği, arkadaşı Serkan D.'nin de iddiaları doğrulamadığı aktarılan iddianamede, müşteki kadının ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile olayın sabit olduğu belirtildi. Televizyon kanalının genel yayın yönetmeni Deniz A.'nın genç kadına, "Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor" şeklinde mesaj gönderdiği, Zeynep E.K.'nin cevap olarak "Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim" şeklinde yanıt verdiği de dikkat çeken bir detay olarak iddianamede yer aldı. Deniz A.'nın ise çalışanına "Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum" şeklinde sunucu kadının rahatsız olduğu mesaja umarsızca karşılık verdiği belirlendi.