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Haberler Galeri Barış Yarkadaş’tan CHP'yi sarsan 'darbe' toplantısına sert tepki: İzlerken utandım
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:03

Barış Yarkadaş’tan CHP'yi sarsan 'darbe' toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir başarısızlığa imza atan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı tartışmaları devam ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan olay bir paylaşım geldi. Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için partinin ağır toplarıyla Zoom üzerinden yaptığı toplantıya da tepki gösteren Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.' İzlerken utandım..." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Barış Yarkadaş’tan CHP’yi sarsan ’darbe’ toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Barış Yarkadaş’tan CHP’yi sarsan ’darbe’ toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

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Barış Yarkadaş’tan CHP’yi sarsan ’darbe’ toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

Barış Yarkadaş’tan CHP’yi sarsan ’darbe’ toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA OLAY GÖNDERME

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parti içindeki "değişim" çağrılarına tepki gösterdi.

Barış Yarkadaş’tan CHP’yi sarsan ’darbe’ toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti.

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