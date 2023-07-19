Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 12:03

Barış Yarkadaş’tan CHP'yi sarsan 'darbe' toplantısına sert tepki: İzlerken utandım

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir başarısızlığa imza atan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı tartışmaları devam ederken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan olay bir paylaşım geldi. Yarkadaş, en az 5 dönemdir CHP milletvekilliği yapan ve "değişim" istediğini söyleyen isimlerin istifa ederek örnek bir davranış sergileyebileceğini ifade etti. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için partinin ağır toplarıyla Zoom üzerinden yaptığı toplantıya da tepki gösteren Yarkadaş, "Belediye başkanının 'amiri' pozisyonunda olanlar, belediye başkanının 'memuru' gibi sıraya geçip 'arz ediyor.' İzlerken utandım..." ifadelerini kullandı.