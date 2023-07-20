CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! "Paralel genel başkan kabul edilemez"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantı parti içinde büyük krize neden olurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler Aytunç Erkin ve İsmail Saymaz bugünkü köşe yazılarında 'darbe' toplantısını kaleme aldılar. İsmail Saymaz, "değişimci"lerin başka toplantılarının da kayda alındığını ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceğini ifade ederken, Aytunç Erkin ise CHP Genel Merkezi'nin İmamoğlu için 'paralel genel başkan' benzetmesinde bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...