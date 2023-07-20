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Haberler Galeri CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! "Paralel genel başkan kabul edilemez"
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 10:30

CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! "Paralel genel başkan kabul edilemez"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Zoom üzerinden gerçekleştirdiği toplantı parti içinde büyük krize neden olurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler Aytunç Erkin ve İsmail Saymaz bugünkü köşe yazılarında 'darbe' toplantısını kaleme aldılar. İsmail Saymaz, "değişimci"lerin başka toplantılarının da kayda alındığını ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceğini ifade ederken, Aytunç Erkin ise CHP Genel Merkezi'nin İmamoğlu için 'paralel genel başkan' benzetmesinde bulunduğunu belirtti. İşte detaylar...

CHP’li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! Paralel genel başkan kabul edilemez

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

CHP’li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! Paralel genel başkan kabul edilemez

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

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CHP’li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! Paralel genel başkan kabul edilemez

İmamoğlu ise sızdırılan videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı?" ifadelerini kullandı.

CHP’li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! Paralel genel başkan kabul edilemez

"PARALEL GENEL BAŞKAN KABUL EDİLEMEZ"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarları Aytunç Erkin ve İsmail Saymaz bugünkü köşe yazılarında 'darbe' toplantısını kaleme aldılar.

CHP’li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! Paralel genel başkan kabul edilemez

İsmail Saymaz, "değişimci"lerin başka toplantılarının da kayda alındığını ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceğini ifade ederken, Aytunç Erkin ise CHP Genel Merkezi'nin İmamoğlu için 'paralel genel başkan' benzetmesinde bulunduğunu belirtti.

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