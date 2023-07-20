CHP'li gazeteciden şok iddia: Yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir! "Paralel genel başkan kabul edilemez"

İmamoğlu ise sızdırılan videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var, parti içinden mi dışından mı?" ifadelerini kullandı.