CHP’li İBB’de adrese teslim ihaleler! Kültür A.Ş. üzerinden seçim sonrası kurulan şirketlere para aktarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin usulsüz ihalelerle, liyakati ve finansal gücü olmamasına rağmen belirli çevrelere adeta para aktardığı; Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanlarınca yapılan incelemeleriyle ortaya çıkmıştı. İBB'nin iştiraklerinden Kültür A.Ş'de yapılan usulsüzlerin detayları ortaya çıktı. Reklam Alanı Kiralama ve Vinil Baskı İşleri ihalesinin mevzuata aykırı olarak 4 farklı ihale ile Kültür A.Ş'ye verildiği, aynı işlerin Kültür A.Ş. tarafından 7'ye bölünerek 1 milyar lira üzerinde bedelle ihaleye katılma yeterliliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiğini ortaya çıktı.