CHP’li İBB’de adrese teslim ihaleler! Kültür A.Ş. üzerinden seçim sonrası kurulan şirketlere para aktarıldı

*İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının, 2886 sayılı Kanun uyarınca değişik tarihlerde yapılan 4 ayrı ihaleyle belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'ye verildiği belirlendi. Kültür A.Ş. ise toplam 1 milyar 19 milyon 596 bin 735,03 TL+KDV tutarındaki söz konusu iş 7 kısma bölünerek "davet usulü" ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiği görüldü.

*İhaleler kapsamında seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 395 milyon 100 bin TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.