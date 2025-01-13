CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi. Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.