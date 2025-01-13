Giriş Tarihi: 13.01.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
22:50
CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!
CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşan Karasu, "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" diye konuştu.