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Haberler Galeri CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!
Giriş Tarihi: 13.01.2025 22:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:50

CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşan Karasu, "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin. Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" diye konuştu.

CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

İstanbul'da bu sabah sıcak saatler yaşandı. Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

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CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi. Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından itiraf gibi açıklamalar yaptı.

CHP’li Linda Gözde Karasu’dan itiraf gibi açıklama: Rıza Akpolat’ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk!

"HİÇ KİMSE DESTEK VERMESİN!"
Sosyal medyada video paylaşan ve oldukça öfkeli olduğu gözlenen Karasu, "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin.

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