Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
12:44
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor! Yeni skandal görüntüler ortaya çıktı
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim yarışına ait yeni skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini dün gece sabaha karşı zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmiş yine afişlerini indirtmişti.