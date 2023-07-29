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Haberler Galeri CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı
Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:19

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Seçimlerin ardından CHP'de değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Bir dönem yanında olan isimler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı. Son olarak değişim hareketine destek verdiği ve Ankara'da gizli bir ofis kurduğu iddia edilen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun üst üste seçim yenilgisi aldığını vurguladı. "20 ilimizde şu anda milletvekili yok. Üst üste başarısızlık yaşayan bir siyaset adamın gereğini yapması gerekir" çıkışı yaptı.

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Muhalefet 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin faturası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı. 'Ben Kemal, geliyorum' diyerek yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden tepki yağdı.

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı, CHP genel merkezinde oldukça sert eserken, bir dönem yanında olan isimler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı.

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CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

İstifa baskılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta seçimi başarı olarak değerlendirdi ve genel başkanlığı bırakmayacağını vurguladı.

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Ankara'da değişim hareketine destek vermek için bir ofis tuttuğu iddia edilen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ise dün akşam katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Önder Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız" ifadesini kullandı.

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