Giriş Tarihi: 29.07.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 12:19

CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Seçimlerin ardından CHP'de değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Bir dönem yanında olan isimler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı. Son olarak değişim hareketine destek verdiği ve Ankara'da gizli bir ofis kurduğu iddia edilen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun üst üste seçim yenilgisi aldığını vurguladı. "20 ilimizde şu anda milletvekili yok. Üst üste başarısızlık yaşayan bir siyaset adamın gereğini yapması gerekir" çıkışı yaptı.