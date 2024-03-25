Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
06:48
CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”
Bursa'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, skandal iddialarla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şentürk, sosyal medyasından yayınladığı istifa yazısında, "Adayların liyakat ile belirlenme vaatleri, dolar karşısında yenik düştü" diyerek Bursa Milletvekillerini ve il Başkanını hedef alan zehir zemberek açıklamalarda bulundu.