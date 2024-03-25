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Haberler Galeri CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”
Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 06:48

CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

Bursa'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, skandal iddialarla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şentürk, sosyal medyasından yayınladığı istifa yazısında, "Adayların liyakat ile belirlenme vaatleri, dolar karşısında yenik düştü" diyerek Bursa Milletvekillerini ve il Başkanını hedef alan zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

Merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk, skandal açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

Şentürk sosyal Medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini ileri sürdü. Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım.

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CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir" dedi.

CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

"MECLİS ODALARINDA DOLAŞAN DOLAR POŞETLERİ"

Ersin Eşntürk açıklamasının devamında, "Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk.

CHP’li yönetici zehir zemberek sözlerle istifa etti! “Adayları dolar dolu poşetler belirledi”

Ama bıçak kemiğe dayandı. Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür.

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