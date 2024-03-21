CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. Aday başvurularının son günü olan 20 Şubat günü ise İlçe seçim kurullarına aday dosyaları verildi.