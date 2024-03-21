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Haberler Galeri CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 07:02

CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

Manisa'da DEM Parti İl Teşkilatı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kendi adaylarını çıkararak seçime girme kararı aldı. Karar, yönetim kurulu defterine işlenerek imza altına alındı. Ancak kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa ziyaretinin ardından DEM Parti Genel Merkezi, İl Yönetiminin kararına rağmen iki ilçede adaylarını geri çekti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadı. SABAH, yapılan bu kirli ittifakın belgelerine ulaştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

CHP'nin kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile yaptığı kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi. Manisa'da DEM Parti il örgütü, 19 Şubat günü yönetim kurulunu topladı.

CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

Toplantının konusu, "belirlenen adaylarla seçime girmek ve ittifak görüşmeleri" olarak kayda geçti.

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CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

DEM Parti Manisa İl Başkanı Hüseyin Kılıç önderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yönetimdeki 7 isim kendi adaylarıyla seçime girmek yönünde oy kullanırken 4 isim ise aday çıkarılmaması için oy kullandı.

CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

Buna göre Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde oy çokluğu ile aday çıkarılması kararı alınarak yönetim kurulunca imza altına alınıp karar defterine işlendi. Aday başvurularının son günü olan 20 Şubat günü ise İlçe seçim kurullarına aday dosyaları verildi.

CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı

İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN BELGESİ

SABAH, Manisa'da hangi pazarlık ve şartlar altında gerçekleştiği bilinmeyen o kirli ittifakın belgelerine ulaşmayı başardı.

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