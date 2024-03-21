Giriş Tarihi: 21.03.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
07:02
CHP’nin DEM kirli ittifakı resmen belgelendi! SABAH o belgelere ulaştı
Manisa'da DEM Parti İl Teşkilatı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kendi adaylarını çıkararak seçime girme kararı aldı. Karar, yönetim kurulu defterine işlenerek imza altına alındı. Ancak kısa bir süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa ziyaretinin ardından DEM Parti Genel Merkezi, İl Yönetiminin kararına rağmen iki ilçede adaylarını geri çekti ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmadı. SABAH, yapılan bu kirli ittifakın belgelerine ulaştı.