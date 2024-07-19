Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
06:42
CHP'nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor
Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de görüşülmeye başlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifine karşı olduklarını söyleyerek, "Teklife karşı 'kırmızı alarmdayız. CHP'li belediyeler uyutmayacak, kısırlaştırıp barınaklarda yaşatacak" açıklaması yaptı. Ancak CHP'li belediyelerin, bu konuda da sınıfta kaldığı ortaya çıktı.