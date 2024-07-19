Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri CHP'nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor
Giriş Tarihi: 19.07.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 06:42

CHP'nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de görüşülmeye başlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifine karşı olduklarını söyleyerek, "Teklife karşı 'kırmızı alarmdayız. CHP'li belediyeler uyutmayacak, kısırlaştırıp barınaklarda yaşatacak" açıklaması yaptı. Ancak CHP'li belediyelerin, bu konuda da sınıfta kaldığı ortaya çıktı.

ERTAN GÜRCANER
CHP’nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir'deki 30 ilçe belediyesinden sadece 18'inde veteriner işleri müdürlüğünün bulunduğunu söyleyerek, "Geri kalan 12'sinde yok.

CHP’nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

Bu belediyelerde çalışan veteriner hekimler var ama başka birimlerin altında gösteriliyor. Doğru düzgün bütçeleri, hizmetleri yok. Kısırlaştırma gibi cerrahi müdahale yapmaları çok zor. Ellerinde dikiş atacak ne iğne iplik ne de cerrahi müdahale sırasında kullanacakları bistüri ya da antibiyotik mevcut değil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

İhtiyaçları olan hiçbir şey doğru düzgün temin edilmiyor. Var olan bazı belediyeler de bütçe olmadığı için kısırlaştırma için kullanılan malzeme alınamıyor. Bizim işimiz hekimlik. Hekime gerekli techizat, malzeme, bina, fiziki ortam sağlarsanız işini yapabilir. Bunu sağlamazsanız yapması mümkün değil.

CHP’nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

Siz bunlara ortam sağlayacaksınız ki bu işin altından kalksınlar. Yoksa dikiş ipliği, bistürisi olmayan birisi nasıl ameliyat yapacak? Antibiyotiği olmayan biri kişi kısırlaştırdığı hayvanı enfekiyondan nasıl koruyacak. Dolayısı ile kısırlaştırma konusunda istenilen verimli çalışmalar yapılamıyor, yapılıyor gösteriliyor, yeteri kadar sayı çıkarılmıyor.

CHP’nin hayvan sevgisi lafta! İzmir’de, 30 ilçeden 12’sinde veterinerler, dikiş atacak iğne iplik bile bulamıyor

YAZIK OLDU

2022'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Veteriner Hekimler Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokolle, odaya bağlı 144 veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastanesi grubu ile 10 ayda 5 bin sokak hayvanını yakalayıp kısırlaştırarak, kastre etti.

SON DAKİKA