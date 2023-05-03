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Haberler Galeri CHP'nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu'na sessiz öfke
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:02

CHP'nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu'na sessiz öfke

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala CHP içindeki krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Aday listesinde küçük ortaklara yer açabilmek için 100'e yakın CHP'li siyasinin üzerini çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sessiz öfke halı altına süpürülmeye çalışılıyor. Ankara'da dolaylı olarak DEVA Partili Sadullah Ergin'e oy toplamak zorunda bırakılan partililerde öfke tavan yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmemesi sebebiyle de Karadeniz'deki birçok teşkilatta küskünlük ve motivasyon eksikliği haftalardır göze çarpıyor.

MURATHAN YILDIRIM
CHP’nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu’na sessiz öfke

Özellikle Karadeniz teşkilatlarında geniş bir destekçi kitlesi yakalayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık yarışında geri plana itilmesi, bu bölgede ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

CHP’nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu’na sessiz öfke

CHP'ye yakın kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, Karadeniz teşkilatlarında Kılıçdaroğlu'na yönelik küskünlük sürüyor. Bu bölgedeki birçok partilinin "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun önünü kesti" görüşünü benimsediği ve bunu da hala sık sık dile getirdiği belirtildi.

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CHP’nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu’na sessiz öfke

Seçim çalışmalarında ortaya çıkan motivasyon eksikliğinin sandıklara olumsuz yansıyabileceği aktarıldı. Ankara'da ise Sadullah Ergin krizi bir türlü aşılamıyor. Kapı kapı dolaşarak dolaylı yoldan Ergin'e de oy toplamak zorunda bırakılan birçok partilinin yaşanan sürece isyan ettiği öne sürülüyor.

CHP’nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu’na sessiz öfke

CHP, SHP OLUR MU?

Öte yandan 14 Mayıs sonrası seçimi kazansa da kaybetse de Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sebebiyle henüz gündeme getirilmeyen bu durum, parti içinde de gizli bir rekabetin başlamasına sebep oldu.

CHP’nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu’na sessiz öfke

13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sonrası partide kavgalı-gürültülü bir seçim süreci yaşanması "en muhtemel senaryo" olarak değerlendiriliyor.

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