Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:02

CHP'nin içi alev alev yanıyor! Kılıçdaroğlu'na sessiz öfke

14 Mayıs seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala CHP içindeki krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Aday listesinde küçük ortaklara yer açabilmek için 100'e yakın CHP'li siyasinin üzerini çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sessiz öfke halı altına süpürülmeye çalışılıyor. Ankara'da dolaylı olarak DEVA Partili Sadullah Ergin'e oy toplamak zorunda bırakılan partililerde öfke tavan yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmemesi sebebiyle de Karadeniz'deki birçok teşkilatta küskünlük ve motivasyon eksikliği haftalardır göze çarpıyor.