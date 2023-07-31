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Haberler Galeri CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus
Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:04

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Muğla Akbelen'de köylülerle tartışıp, jandarmayı kovalayan ve adeta terör estiren CHP'nin ikiyüzlülüğü yine Muğla'da ortaya çıktı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen Mart'ta Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti. Köylüler, yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Kendi belediyelerinin bu ağaç katliamına sesiz kalan CHP'liler, eylemlerini sürdürmek için, Akbelen Ormanına kamp kurdu.

Hayrettin ŞAŞMAZ
CHP’nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Güneş Enerjisi Santrali kurmaya karar verdi.

CHP’nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Yer olarak ise büyükşehir olduktan sonra belediyeye geçen ve Menteşe ilçesine bağlı Denizova köyünde bulunan bir arazi seçildi.

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CHP’nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Geçen Mart'ta araziye gelen Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, köylülerin belediyeye geçmeden önce yıllardır ortak alan olarak kullandıkları arazideki asırlık palamut ağaçlarını kesti.

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CHP’nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Köylüler, yıllardır korudukları yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki gösterirken, kimseden destek göremedi.

CHP’nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

SÖZDE ÇEVRECİLER

Bu katliama sessiz kalan CHP, Akbelen Ormanı'nda gün yüzüne çıktı.

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