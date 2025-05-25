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Haberler Galeri CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye'yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 06:27

CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye'yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluk ve irtikap suçlarında tutuklu bulunan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi şikayet etmesine yer verdi. Övür yazısında Özgür Özel için, "ülkücü Mansur Yavaş'ı da alarak Sosyalist Enternasyonel'e Türkiye'yi şikayet ederken İmamoğlu'nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi merak ediyorum." dedi.

MAHMUT ÖVÜR
CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye’yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine Sosyalist Enternasyonal'in Konsey Toplantısı'nda konuşmuş. Dünyanın altüst olduğu, Gazze'de Siyonist katliamların sürdüğü, içinde bebeklerin de olduğu binlerce insanın açlığa mahkum edildiği bir zamanda, biraz o konuya da değinmiş ama onun asıl meselesi "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklu Ekrem İmamoğlu… Tabi sosyalistlerle nasıl bir ortaklığı varsa, "ülkücü" Mansur Yavaş da onu yalnız bırakmamış.

CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye’yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

Gerçekten Özel'in, sosyalist partilerin en önemli platformunda dünyaya, Türkiye merkezli nasıl bir perspektif sunduğunu, nasıl bir dünya tasavvur ettiğini merak edip okudum. Zafer Partisi'yle ittifak yapan bir "sol" parti olarak Avrupa'daki aşırı sağ yükselişe dikkat çekmek dışında bütün konuşması İmamoğlu üzerine…

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CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye’yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

Avrupalı sosyalistler ne düşündü bilmiyorum ama ortada devasa boyutları olan, bırakın belge ve bilgileri gözle görülecek kadar açık para ilişkilerinin döndüğü bir "suç örgütü" iddiası var. Her şey bir yana A Takımı diye bilinen isimlerin tanıklıkları var. Herhalde özellikle Avrupalı Sosyalistler Fransa'da Le Pen'e siyasi yasak getiren "yolsuzluk ve suiistimal" olayını hatırlatmışlar.

CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye’yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

Ama Özgür Özel bunlardan hiç söz etmiyor. Daha beteri, yine ülkesini Batılılara şikayet ediyor hem de "yalan" sosuyla:
"Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en güçlü rakibini seçime sokmamak için hapse atabiliyor. Ve bunu yapmadan önce de diktatörlük kavramını dert etmeyen Trump'tan onay alıyor, onu haberdar edebiliyor."

CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye’yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?

Herhalde dünya sosyalistleri de CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun şu açıklamasını görmüştür:
"İmamoğlu'na operasyon yapılacağını bildiğimiz için cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini tasarladık."