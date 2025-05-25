Giriş Tarihi: 25.05.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
06:27
CHP’nin yolsuzlukları örtme çırpınışı! Türkiye'yi şikayet ederken İmamoğlu’nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluk ve irtikap suçlarında tutuklu bulunan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi şikayet etmesine yer verdi. Övür yazısında Özgür Özel için, "ülkücü Mansur Yavaş'ı da alarak Sosyalist Enternasyonel'e Türkiye'yi şikayet ederken İmamoğlu'nun aldığı rüşvetlerden bahsetti mi merak ediyorum." dedi.