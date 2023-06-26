Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

Hilal Kaplan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Pedofilleri dışlayarak onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da arttırır. Bana göre pedofili, bir kişinin yaptığı değil, yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabii ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismar vakalarını arttırıyoruz."

Bu sözler, ünlü TED konuşmalarından birine katılan Mirjam Heine'ye ait. Almanya'nın Würtzberg Üniversitesi'nde gerçekleşen konuşma ilk kez karşılaştığım bir argümanı savunmuyor.