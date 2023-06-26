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Haberler Galeri Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:23

Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, TEDx konuşmasıcı Mirjam Heine'nin pedofiliyi meşru göstermeye çalıştığı skandal konuşmasına değindi. Özetle postyapısalcı felsefenin yaygınlaşmasıyla "üçüncü dalga feminizm"in geldiğine dikkat çeken Hilal Kaplan, "Bu agresyon, binlerce yıldır var olan kadın-erkek cinsiyet ikiliğini, yani hakikati ortadan kaldırmadan ve kendi gerçekliğini üzerimize zorlamadan da geçmeyecek. Fakat en büyük tehlike bu da değil. En büyük tehlike, bu sapkınlığın ellerini en savunmasız olan çocuklarımıza uzatmasıdır." ifadelerini kullandı.

HİLAL KAPLAN
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

Hilal Kaplan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Pedofilleri dışlayarak onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da arttırır. Bana göre pedofili, bir kişinin yaptığı değil, yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabii ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismar vakalarını arttırıyoruz."

Bu sözler, ünlü TED konuşmalarından birine katılan Mirjam Heine'ye ait. Almanya'nın Würtzberg Üniversitesi'nde gerçekleşen konuşma ilk kez karşılaştığım bir argümanı savunmuyor.

Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. "Ailenin adı yok" kitabımda cinsel sapkınlıklarını siyaset haline getiren bu oluşumun söylemsel hegemoniye nasıl yürüdüğünü anlatmıştım.
Özetle postyapısalcı felsefenin yaygınlaşmasıyla "üçüncü dalga feminizm" geldi. Buna göre sadece toplumsal cinsiyet değil, biyolojik cinsiyet de bir toplumsal inşadan ötesi değildi. Cinsel organlarımız dahil tüm cinsiyet farklılıklarımızın aslında bir toplumsal inşadan ibaret olduğunu, toplumun yüklediğinden farklı bir anlam taşımadığını iddia eden bu sapkın yaklaşım, yola "Biz anormal değiliz, biz de varız" diye çıkmıştı. Ancak gelinen noktada kendi söylemsel hezeyanlarını kabul etmeyen herkese "Anormal sensin, homofobiksin, hastasın" diyen bir noktadalar.

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Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

Bu agresyon, binlerce yıldır var olan kadın-erkek cinsiyet ikiliğini, yani hakikati ortadan kaldırmadan ve kendi gerçekliğini üzerimize zorlamadan da geçmeyecek. Fakat en büyük tehlike bu da değil. En büyük tehlike, bu sapkınlığın ellerini en savunmasız olan çocuklarımıza uzatmasıdır.

Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

Yukarıdaki konuşmadaki argüman, batıda on yıl sonra daha görünür ve kabul edilir olacak. Süreç, çocukların doğdukları cinsiyete ait olmayabilecekleri, onların üç yaştan itibaren kendi cinsiyetlerini kendilerinin "seçebileceği" saçmalığı ile başladı. Ebeveynlerin çocuklarını bu doğrultuda giydirip teşvik ederek başladıkları süreçte çocukların ergenliğe girişte hormon ilaçları kullanmaları ve nihayetinde cinsiyet değişimi ameliyatı olmaları özendiriliyor.

Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

"Trans çocuklar" diye tabir ettikleri bu sapkınlık üzerinden barlarda sahne alan, podyumda yürütülen ve dergi kapaklarını süsleyen "trans" çocuklar topluma ölçü olarak kabul ettirilmeye ve diğer çocuklara rol model olarak sunulmaya devam ediyor.

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