Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike: Bu zorba sapkınlığa dur diyebilecek olanlarsa biziz | Hilal Kaplan yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, TEDx konuşmasıcı Mirjam Heine'nin pedofiliyi meşru göstermeye çalıştığı skandal konuşmasına değindi. Özetle postyapısalcı felsefenin yaygınlaşmasıyla "üçüncü dalga feminizm"in geldiğine dikkat çeken Hilal Kaplan, "Bu agresyon, binlerce yıldır var olan kadın-erkek cinsiyet ikiliğini, yani hakikati ortadan kaldırmadan ve kendi gerçekliğini üzerimize zorlamadan da geçmeyecek. Fakat en büyük tehlike bu da değil. En büyük tehlike, bu sapkınlığın ellerini en savunmasız olan çocuklarımıza uzatmasıdır." ifadelerini kullandı.