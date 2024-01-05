Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:03

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı ve pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Herkes, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayını merak etti. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında, İBB adaylığı için üç ismin öne çıktığına dikkat çekti… İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı…

MELİH ALTINOK
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gazetecilere pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. AK Parti siyasi geleneğinde görevlere talip olmak pek hoş karşılanmadığı için adaylar açıktan bir kampanya süreci yürütmüyor. Bu da adaylarını açıklamayı önümüzdeki haftaya erteleyen muhalefetteki gibi bir kavga gürültü ortamı yaratmıyor.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Elbette bu durum AK Partili adayların kulis yürütmedikleri anlamına gelmiyor. Ve hepimizin bildiği üzere çoğu zaman bu kulisler adayları yaratıyor.

Son düzlüğe girerken basında üç isim öne çıkıyor, diğer olasılıkların artık adı geçmiyor.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önde gibi.

Ardından AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu geliyor.

Ve sürpriz isim olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

EGE, YAKALANAN İSRAİL CASUSLARINI GÖRMESİN!

İstanbul'da yakalanan ve İsrail istihbarat servisine çalıştıkları açıklanan ajan provokatörlerin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Aralarında muhafazakâr, dindar görünümlü kadınlar, hilafet geyiği sürerken "şeriat umacısının" işlendiği B sınıfı eski Türk filmlerinden Anıtkabir'e ışınlanmış gibi "Hilafet isteriz" diye ortaya çıkan o adamın kopyası tipler de var.

Hafta sonu Filistin mitinginde bir adamı yumruklayan kullanışlı aptalın yolda görse saldıracağı karakterler.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Sizce İsrail istihbaratı bu profille nasıl bir kaos yaratmayı hedefliyor olabilir?

Yine mi bamya demeyin!

Nasıl klişe, pespaye bir oyunun içine yeniden çekilmeye çalışıldığının hâlâ farkına varmayanlar var.

SON DAKİKA