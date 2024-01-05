Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gazetecilere pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. AK Parti siyasi geleneğinde görevlere talip olmak pek hoş karşılanmadığı için adaylar açıktan bir kampanya süreci yürütmüyor. Bu da adaylarını açıklamayı önümüzdeki haftaya erteleyen muhalefetteki gibi bir kavga gürültü ortamı yaratmıyor.