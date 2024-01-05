Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:03
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı kim olacak? İşte kulislerdeki üç isim…
Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı ve pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Herkes, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayını merak etti. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında, İBB adaylığı için üç ismin öne çıktığına dikkat çekti… İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı…