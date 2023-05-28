Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
15:34
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH'ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları
Son dakika seçim sonuçları haberleri: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün itibarıyla gerçekleşti. Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işleminin ardından tüm Türkiye'de 85 milyon vatandaş il il seçim sonuçlarına kilitlendi. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve alacakları oy oranları için Sabah.com.tr'de 81 ilden gelecek haberlerle canlı olarak yer alıyor. Sandıklar kapandığı an itibarıyla seçim yasağı kalkar kalkmaz il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bu ekranda açıklanacak.