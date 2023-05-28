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Haberler Galeri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH'ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:34

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH'ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

Son dakika seçim sonuçları haberleri: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün itibarıyla gerçekleşti. Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işleminin ardından tüm Türkiye'de 85 milyon vatandaş il il seçim sonuçlarına kilitlendi. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve alacakları oy oranları için Sabah.com.tr'de 81 ilden gelecek haberlerle canlı olarak yer alıyor. Sandıklar kapandığı an itibarıyla seçim yasağı kalkar kalkmaz il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bu ekranda açıklanacak.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

Son dakika seçim sonuçları haberleri: Cumhurbaşkanlğı seçim sonuçları her seçimde olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de canlı olarak Sabah.com.tr'de yayınlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için bugün yaklaşık 60 milyon seçmen bir kez daha sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçların açıklanması için oy kullanma işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Oy verme işleminin ardından gözler YSK'dan gelecek olan son dakika seçim sonuçları açıklamasında çevrilecek. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacağı seçimde yasaklar kalktıktan sonra anlık seçim sonuçları ve il il oy oranları sabah.com.tr'den canlı olarak paylaşılacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 canlı ve anlık olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

SON DAKİKA | İKİNCİ TURDA ANLIK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

SEÇİMLERİ KAZANAN CUMHURBAŞKANI ADAYI BU SONUÇLARLA 5 YIL GÖREV YAPACAK

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. 28 Mayıs ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

CUMHRUBAŞKANI SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BİTECEK?

Seçim sonuçlarının alınması için oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başında | Video

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

28 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI SABAH'TA

Seçimlerde oy kullanacak ve Cumhurbaşkanını seçecek olan seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçim sonrasında anlık sonuçlar için gözler her seçimde olduğu gibi yine Sabah.com.tr'de olacak.

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