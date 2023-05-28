Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları SABAH’ta! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonucu ve oy oranları

Son dakika seçim sonuçları haberleri: Cumhurbaşkanlğı seçim sonuçları her seçimde olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de canlı olarak Sabah.com.tr'de yayınlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için bugün yaklaşık 60 milyon seçmen bir kez daha sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuçların açıklanması için oy kullanma işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Oy verme işleminin ardından gözler YSK'dan gelecek olan son dakika seçim sonuçları açıklamasında çevrilecek. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacağı seçimde yasaklar kalktıktan sonra anlık seçim sonuçları ve il il oy oranları sabah.com.tr'den canlı olarak paylaşılacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 canlı ve anlık olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz.