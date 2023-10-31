Giriş Tarihi: 31.10.2023 06:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
06:26
Danıştay'dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek
Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza alan "HOHMUSTESARI" isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi'ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal karara imza attı.