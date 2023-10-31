Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Danıştay'dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek
Giriş Tarihi: 31.10.2023 06:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 06:26

Danıştay'dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Yargılandığı davada "hakaret" suçundan ceza alan "HOHMUSTESARI" isimli hesabın kullanıcısı eski savcı, Danıştay 5. Dairesi'ne meslekten çıkarma cezasının iptali ve parasal haklarının enflasyon farkıyla ödenmesi talebiyle dava açtı. Danıştay ise davayla ilgili skandal karara imza attı.

Halit TURAN
Danıştay’dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

5. Daire, Gündüz'ün eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesine karar verdi. Danıştay 5. Dairesi, HSK'nın ihraç kararını, Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hakaret cezasını ve Danıştay Savcısının ihraç kararının yerinde olduğu görüşünü de görmezden geldi.

Danıştay’dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Skandal, 2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının kim olduğunun tespitiyle ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. Araştırma, hesapta aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ediliyor olması ve hakaretlerde bulunulması üzerine başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Danıştay’dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından 'HOHMUSTESARI' hesabıyla ilgili yapılan teknik incelemelerde, hesabın Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı belirlendi.

Danıştay’dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

Eski Savcı Gündüz'ün 'HOHMUSTESARI' isimli trol hesaptan küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu isimler arasında bakanlar da çıktı. Savcı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer aldı.

Danıştay’dan trol savcı hakkında skandal karar! İhracı iptal edildi, mesleğe dönecek

2016'DA HESABI AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı belirlendi. Hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıktı. Gündüz'ün soruşturmada cep telefonunu yenilediği de belirlendi. "Çocuğum suya düşürdü" diyerek cep telefonunu yenilemek zorunda kaldığını öne süren Gündüz'ün, eski telefonunda yapılan incelemelerde cihazın ana kartının kırılarak, yerinden özel olarak söküldüğü tespit edildi.

SON DAKİKA