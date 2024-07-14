Giriş Tarihi: 14.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
19:28
15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı
15 Temmuz hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz anılıyor. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan Berat Albayrak'ın sözleri ise hala hafızalarda. Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Albayrak yaşadıklarını tek tek anlattı.