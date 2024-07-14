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Haberler Galeri 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı
Giriş Tarihi: 14.07.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 19:28

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

15 Temmuz hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz anılıyor. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan Berat Albayrak'ın sözleri ise hala hafızalarda. Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan Albayrak yaşadıklarını tek tek anlattı.

15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

15 Temmuz darbe girişimin 8. yılında Berat Albayrak'ın o karanlık geceye dair açıklamaları hala hafızlarda... Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişiminde yaşananları anlattı. Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce namaz kılıp herkesten helallik aldığını söyledi.

15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

"BESMELE ÇEKTİ, NAMAZ KILDI"

O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olan Albayrak, "Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti." dedi.

15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı | Video

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15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

İşte Albayrak'ın sözleriyle 15 Temmuz gecesinde yaşananlar;

"O gece ilk olarak Başbakan ile konuştuk. Bahsettiğimiz insan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçisi. 2006 Danıştay krizi ile başlayan bugün de başka yöntemlerle devam eden sürekli darbe girişimlerine maruz kalmış bir hükümetten bir liderden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu süreci de çok kontrollü ve sakin bir şekilde yönetti.

15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

Cumhurbaşkanımız o gece besmele çekti, iki rekat sefer namazını kıldı ve sonra o geceyi yönetti. Birçok şey yaşadık bu süreçte ama benim aklımda kalan o gece haydi besmele deyip helikoptere binmemizdi.

15 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın en yakınındaki isimdi: Berat Albayrak hiç yalnız bırakmadı! Abdestini aldı, namaz kılıp süreci başlattı

ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN TEKLİFİNE TEPKİ

Üç tane helikopter üzerimizde keşif uçuşu yapıyordu. Hasan Doğan Bey de büyük bir kahramanlık gösterdi. Biz alternatifleri değerlendirdik. Otelin sahibi Serkan Yazıcı'dan o arada gerekirse sizi Yunan adalarına götürebiliriz diye bir teklif geldi ve Cumhurbaşkanımız bu duruma tepki gösterdi. Biz Anadolu Ajansı ve TRT'ye görüntüleri ulaştırdığımızı düşünüyorduk ancak onlara ulaştıramadığımızı farkettik. Ardından Cumhurbaşkanımızın mesajı için ulusal kanallarla irtibata geçtik.

İstanbul Emniyet Müdürümüz kahramanca bir duruş gösterdi. Eş zamanlı birçok talimatlar verildi, verilen bütün talimatlar liderliği ve bu liderliğin ferasetle beslendiğini ortaya koydu.

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