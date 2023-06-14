Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 06:51

‘Değişim’ çağrıları CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu iki ismin biletini kesiyor…

Kongreler takviminin açıklandığı CHP'de sular durulmuyor. 29 Mayıs'tan itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilmek için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ise zorlu bir süreç bekliyor. Sık sık verdiği "değişim" mesajıyla kendisini zor durumda bırakan İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın biletini kestiği iddia edilen Kılıçdaroğlu, koltuğunu koruması halinde kendileri ile çalışmaya devam etmeyeceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun iki isim yerine şimdiden alternatif adayları değerlendirdiği de öne sürülüyor.