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Haberler Galeri Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 08.10.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 08:34

Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın "Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz." diyerek değişimin ipuçlarını verdiğini belirten Mahmut Övür, "Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre" vurgusu yaptı.

MAHMUT ÖVÜR
Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İç ve dış siyaset açısından olağanüstü bir dönemden geçerken, 21 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti de 4'üncü Olağanüstü Kongre'sini yapıyordu. Tıpkı olağanüstü kongre gibi medyada ve siyasi kulislerde de olağanüstü bir değişim beklentisi vardı.
Başkan Erdoğan'ın hem genel seçimlere giderken milletvekili listelerinde hem de yeni hükümette yaptığı büyük değişimin bir benzeri parti kadrolarında da bekleniyordu.

Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

O beklentiyle kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'na girerken, dışarıda bekleyen sıcakkanlı, samimi halkın ilgisini aşmak hiç kolay olmadı. Muhteşem kalabalığın tek beklentisi ise Başkan Erdoğan'ı görmekti.
Nihayet Başkan Erdoğan otobüsün üzerine çıktı ve kurultay salonundan önce onlara seslenip değişimle ilgili ipuçlarını da orada verdi:

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Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

"Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu inşallah delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz."

Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

Kongre salonunda doğal olarak daha siyasi ve daha coşkulu bir hava vardı. Salonun her tarafı "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin yüz akı" sloganlarıyla donatılmıştı.
Açılış ise bozlakla başlayıp, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini söyleyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen'in şarkılarıyla devam etti ve büyük beğeni topladı.

Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

En duygusal an ise Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında yaşandı. AK Parti Gençlik Kolları'nın hazırladığı Başkan Erdoğan ve annesinin yer aldığı koreografide, "Öyle bir evlat yetiştirdin ki, binlerce evladın daha oldu" yazısı göründüğünde, Başkan Erdoğan'ın gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.
Olağanüstü kongrede verilen siyasi mesajlara gelince... Erdoğan, teröre yönelik yeni operasyondan yeni anayasa hazırlığına, emeklilerin maaşlarının düzeltilmesine kadar bir dizi konuya değindi.

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