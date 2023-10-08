Giriş Tarihi: 08.10.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
08:34
Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın "Yeni bir döneme, yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz. yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz." diyerek değişimin ipuçlarını verdiğini belirten Mahmut Övür, "Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre" vurgusu yaptı.