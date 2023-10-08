Değişimin ipucunu verdi, her kesimi kucakladı! Olağanüstü dönemde olağanüstü kongre | Mahmut Övür yazdı

Kongre salonunda doğal olarak daha siyasi ve daha coşkulu bir hava vardı. Salonun her tarafı "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" ve "Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin yüz akı" sloganlarıyla donatılmıştı.

Açılış ise bozlakla başlayıp, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirini söyleyen Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen'in şarkılarıyla devam etti ve büyük beğeni topladı.

