Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

Değil çünkü, "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışıyla çözüm sürecinin heba edilmesinde, hatta HDP seçmeninde Erdoğan düşmanlığının yerleşmesine kadar bir dizi "düşmanlaştırıcı" siyasette Kandil kadar Demirtaş'ın da katkısı var. Son seçimde Cemil Bayık veya Remzi Kartal neyi savunduysa Demirtaş da onu savundu. "Yürü Bay Kemal" sloganına en çok o sarıldı.



