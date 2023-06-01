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Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:00

Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

28 Mayıs'da 8'li koalisyon ve Batılı işbirlikçilerinin uğradığı hezimet sonrası Türk siyasetinde yeni gelişmeler meydana geliyor. PKK'nın siyasi kanadı olan HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş attığı bir tweet ile aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 28 Mayıs sonrası gelişen bu olayla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

Seçim bitti, iktidar yeni dönüme hazırlanırken, muhalefetteki her partinin içinde derin bir hesaplaşma var. Bu açıdan CHP'nin kuyruğuna takılan HDP cenahında ilginç şeyler oluyor. Önce seçmenin tavrına bakalım.

Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

AK Parti döneminde nefes alan HDP'li seçmen, bu seçimlerde küçük de olsa bir hesap sorma başlattı. 14 Mayıs'ta HDP oylarını en az yüzde 4 düşürerek müthiş bir ders verdi. Hatırlayın Pervin Buldan yüzde 15 oydan söz ediyordu. Bu tepki ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçiminde de sürdü. Hem bölgede hem de İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde dramatik oy düşüşü HDP yönetimini şoke etti.

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Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

Bu tepki HDP'yi derinden sarsarken yeni bir sorgulamanın da kapısını araladı.
Siyasi sonucun sorumlularından biri de Edirne Cezaevi'nde yatan ve yeni kuşak siyasetçilerin önde gelen isimlerinden sayılan Selahattin Demirtaş'tı. Terör hükümlüsü Demirtaş, neredeyse son 10 yılda sadece HDP-CHP siyasetine de yön veren bir isimdi. Seçim sonuçlarına tepkiler artınca dün çok çarpıcı bir açıklama yaptı:

Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

"Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."
Bir siyasetçinin normalde yapması gereken bu olsa da söz konusu küresel bağlantılı Demirtaş olunca şüpheye düşmemek mümkün değil.

Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?

Değil çünkü, "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışıyla çözüm sürecinin heba edilmesinde, hatta HDP seçmeninde Erdoğan düşmanlığının yerleşmesine kadar bir dizi "düşmanlaştırıcı" siyasette Kandil kadar Demirtaş'ın da katkısı var. Son seçimde Cemil Bayık veya Remzi Kartal neyi savunduysa Demirtaş da onu savundu. "Yürü Bay Kemal" sloganına en çok o sarıldı.

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