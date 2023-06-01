Giriş Tarihi: 01.06.2023 08:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
10:00
Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası! Sıra onlara gelmeyecek mi?
28 Mayıs'da 8'li koalisyon ve Batılı işbirlikçilerinin uğradığı hezimet sonrası Türk siyasetinde yeni gelişmeler meydana geliyor. PKK'nın siyasi kanadı olan HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş attığı bir tweet ile aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 28 Mayıs sonrası gelişen bu olayla ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…