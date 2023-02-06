SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmara depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 6.6 gibi yıkıcı olan 32 kadar artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilden gelen son dakika deprem bilgileri...