SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:
08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."
08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.
07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var
07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi
07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."
07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.
07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.