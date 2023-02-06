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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:05

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hem Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun genelinde hem Akdeniz'in belli bölgelerinde (Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır) çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Deprem sonucu onlarca evin yıkıldığı bilgisi paylaşılırken, devletin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduğu kaydedildi. Öte yandan; Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede yoğun artçılar halen devam ediyor. Deprem bölgesinden görüntüler ve son dakika bilgileri SABAH'ta

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

Son dakika deprem haberleri: Türkiye, son yılların en büyük depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmara depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Depremin etkilediği birçok ilden çarpıcı görüntüler gelirken deprem anı ve sonrasına dair çok önemli bilgiler aktarıldı. Depremin en büyüğü 6.6 gibi yıkıcı olan 32 kadar artçı deprem yaşandı. Göçük altında kalanlar, kurtarılanlar söz konusu. Deprem bölgelerine bakanlar ve valiler görevlendirilerek yönlendirildi. İşte Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilden gelen son dakika deprem bilgileri...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

DEPREM BÖLGESİNDEN SON DAKİKA HABERLERİ:

08:05 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

08:01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07:45 Bölgede şu an toplam 70'ün üzerinde can kaybı var

07:32 Kahramanmaraş Valisi: Şu an yıkılan bina veya ölü-yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi

07:30 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."

07:15 AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), depremin ardından en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

07:11 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek acı haberi verirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 7.4 şiddetinde deprem! Çok sayıda il deprem ile sallandı

BAKAN SOYLU'DAN VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı bilgilendirmede, 4. seviyede alarm durumunda olunduğunu kaydederek vatandaşlara, "Trafikte hareket halinde olunmasın. Cep telefonlarını mecbur olmayanlar kullanmasın" uyarısında bulundu.

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