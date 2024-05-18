Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

Personel için emek sarf etmeyen, emek ortaya koymayan, herhangi bir emek ve kreatif katkı koymayan mecra alıyor sizin içeriğinizi başka yerde kullanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra sizin reklam gelirleriniz hiçbir emek sar etmeden o yayını alıp kullanan başka birine gitmeye başlıyor. Bunun adı tam olarak emek hırsızlığı.

Bu emek hırsızlığı karşısında bu defa kurumlar, büyük işletmeler kan kaybetmeye başlıyor. Buraları ayakta tutan reklam gelirleri. Giderlerinizi kısmaya başlıyorsunuz.