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Haberler Galeri Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler
Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:08

Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Biz dijital telifi çok önemsiyoruz' diyen Yayman, bir de müjde verdi. Yayman açıklamasında, "Google'ın temsilcileriyle tekrar konuştuk. Haziran ayı içerisinde gelecekler. Meclis komisyonumuzla bu konuda bir iş birliği yapacağız. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman CNN TÜRK canlı yayınında hem dijital telif yasası hem de Tiktok ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

DİJİTAL TELİF YASASI

"Bu dijital telif meselesi dünyada da çok önemli. Türkiye'de de çok önemli ve çok konuşulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Kişiselleştirerek somut bir örnek vermemiz gerekirse, ben CNN TÜRK stüdyolarına geldiğimde çok sayıda arkadaşımızın, basın emekçisinin ekranın başında çalıştığını, bir yayın hazırlığı yaptığını görüyoruz. Pek çok kişinin emeği varken siz yaptığınız yayını herhangi bir dijital mecra alıyor ve kendi yayınıymış gibi kullanmaya başlıyor. Burada asıl sorun başlıyor. Siz o zaman, bir medya kuruluşunun yayınının izinsiz bir biçimde kullanılması, haberinin telif ödemeden kullanılması neye yol açıyor.

Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

Personel için emek sarf etmeyen, emek ortaya koymayan, herhangi bir emek ve kreatif katkı koymayan mecra alıyor sizin içeriğinizi başka yerde kullanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra sizin reklam gelirleriniz hiçbir emek sar etmeden o yayını alıp kullanan başka birine gitmeye başlıyor. Bunun adı tam olarak emek hırsızlığı.

Bu emek hırsızlığı karşısında bu defa kurumlar, büyük işletmeler kan kaybetmeye başlıyor. Buraları ayakta tutan reklam gelirleri. Giderlerinizi kısmaya başlıyorsunuz.

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Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

KRİTİK GÖRÜŞME HAZİRAN AYINDA
Biz dijital telifi çok önemsiyoruz ve ben bir müjdeyi vereyim. Google'ın temsilcileriyle tekrar konuştuk. Haziran ayı içerisinde gelecekler. Meclis komisyonumuzla bu konuda bir iş birliği yapacağız. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz.

Bu hafta çarşamba günü de hem Rekabet Kurumu'nun uzmanları yetkilileri hem de Telif Genel Müdürümüz Erkin Bey gelecek komisyonumuzda dijital telifle ilgili tüm paydaşların bir araya geldiği bir komisyon toplantısı yapacağız. Bu dijital telifle ilgili sorunu hızlandırmak istiyoruz. Bu konuda asla çifte standardı kabul etmiyoruz. Çarşamba günü komisyonumuzun toplantısı var.

Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

Meclis tatile girmeden çıkar mı bilmiyorum, yaz döneminde Meclis'in gündemine hazırlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

Bu Tiktok meselesi artık bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Buradaki paylaşımları, içerikleri asla kabul etmiyoruz. Bunlar ne bizim geleneklerimize, ahlakımıza, dinimize, toplumsal değerlerimize uygun ne de evrensel ahlaka uygun. Tiktok maalesef ama maalesef Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline geldi.

Sokakta çok ciddi bir tepki var. Bu tepkiyi görüyoruz. Bu asla kabul edilemez. Bir annenin evladıyla ilgili sözleri amacını aşan, haddi aşan ve asla kabul etmeyeceğimiz sözleri... Çok çirkin laflar bunlar. Bunun aslında Tiktok'un algoritması tarafından engellenmesi lazım. Engelleniyor... Aynı anda bu içerin buharlaşması lazım.

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