Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
16:08
Dijital telif yasası için kritik görüşme! Hüseyin Yayman açıkladı: Haziran ayı içerisinde gelecekler
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Biz dijital telifi çok önemsiyoruz' diyen Yayman, bir de müjde verdi. Yayman açıklamasında, "Google'ın temsilcileriyle tekrar konuştuk. Haziran ayı içerisinde gelecekler. Meclis komisyonumuzla bu konuda bir iş birliği yapacağız. Bu çalışmaları yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.