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Haberler Galeri “Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:30

“Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

"Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'da birçok ilçede Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yürüten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı. PKK propagandası yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." ifadelerini kullandı.

“Dinlediğimde gözlerim doldu demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP, İstanbul'da "kent uzlaşısı" adı altında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yaptı.

“Dinlediğimde gözlerim doldu demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

İstanbul'un 10 ilçesinde, çoğu seçilebilir sıradaki 31 kontenjan HDP/DEM'in belirlediği isimlere ayrıldı.

Sancaktepe'de terör örgütü elebaşı Öcalan için pasta kesen YSP yöneticisi Elif Gül ve Beyoğlu'nda DEM PM üyesi Turabi Şen, CHP listelerinin ilk sırasında yer aldı.

DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerine yazıldı.

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“Dinlediğimde gözlerim doldu demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

İMAMOĞLU'NUN SANCAKTEPE MİTİNGİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI SALLANDI

Özellikle İstanbul merkezli kurulan Kandil destekli ittifakın en net kanıtlarından biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü.

“Dinlediğimde gözlerim doldu demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'deki mitinginde DEM Parti bayrakları da vardı. DEM Parti bayrakları sallandı, zafer işaretleri yapıldı.

“Dinlediğimde gözlerim doldu demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

PKK DESTEKÇİSİ İSME ÖVGÜ: O KADAR ETKİLENDİM Kİ...

Öte yandan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı.

"Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda'ya alkış tuttu | Video

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