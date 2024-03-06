“Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu

İMAMOĞLU'NUN SANCAKTEPE MİTİNGİNDE DEM PARTİ BAYRAKLARI SALLANDI

Özellikle İstanbul merkezli kurulan Kandil destekli ittifakın en net kanıtlarından biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü.