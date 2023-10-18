Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi"

ABD UÇAK GEMİLERİ



Bu yeni bir şey değil. Kendilerine göre taktik ve stratejik amaçları olabilir. Eğer Hamas dışında bir taraf savaşa girecek olursa orada caydırıcı bir unsur olsun istiyorlar. Lakin ABD'nin bölgedeki moral üstünlüğü çok zedelenmiş durumda. Belki de kalıcı bir kopuşun arifesindeyiz.



