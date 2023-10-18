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Haberler Galeri Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi"
Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 08:25

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi"

Gazze'ye yönelik katliamları değerlendiren Bakan Hakan Fidan, "Sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme dayalı görüşmeler sürüyor. Ancak İsrail'deki siyasiler çok duygusal ve intikamcı. Çok büyük felaketleri beraberinde getirebilecek tavırlardan kaçınmalarını sağlayacak bir fren mekanizmaları yok" dedi

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasının seyri ve sürdürülen barış diplomasisi yanında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin kritik mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi

Çatışmaların Gazze'den bölgeye yayılmasını önlemeye çalıştıkların kaydeden Fidan, "Sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme" dayalı görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Fidan, insani yardımlar noktasında Mısır'ın gayretli olduğuna dikkat çekti ve "Bugün yarın bir şey olacak" diye konuştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hakan Fidan, şunları söyledi:

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Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi

SAVAŞIN YAYILMASI RİSKİ

İsrail'deki savaş çığırtkanları, 'Kimse bize müdahale etmesin, önce Gazze'ye yoğunlaşayım, sonra Hizbullah'la gerekirse İran'la da savaşalım' diyor. İran'la savaşa girdiklerinde Amerika'nın da otomatikman İsrail'in yanında savaşa gireceğine inanıyorlar. Amerikalılar ise bu tür bir gelişme istemiyor. Onun için biraz caydırıcılık yoluyla savaşın yayılmasını engellemeyi umuyorlar.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi

ABD UÇAK GEMİLERİ

Bu yeni bir şey değil. Kendilerine göre taktik ve stratejik amaçları olabilir. Eğer Hamas dışında bir taraf savaşa girecek olursa orada caydırıcı bir unsur olsun istiyorlar. Lakin ABD'nin bölgedeki moral üstünlüğü çok zedelenmiş durumda. Belki de kalıcı bir kopuşun arifesindeyiz.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail’e Gazze tepkisi: Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi

BLINKEN GELMEK İSTEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bizimle görüşmek, buraya gelmek istedi. İlk ziyaret etmek istediği ülkelerden biriydik. Ama onun gelmek istediği tarih, benim takvimime uygun değildi. O tarihte ben Mısır ziyaretimi planlamıştım. Kendisiyle sürekli temas halindeyiz, üç kez telefonda konuştuk. Yakında da gelmek istiyor. Ekiplerimiz tarih için çalışıyor.

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