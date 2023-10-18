Giriş Tarihi: 18.10.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
08:25
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Artık ciddi bir atılmasının zamanı geldi"
Gazze'ye yönelik katliamları değerlendiren Bakan Hakan Fidan, "Sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme dayalı görüşmeler sürüyor. Ancak İsrail'deki siyasiler çok duygusal ve intikamcı. Çok büyük felaketleri beraberinde getirebilecek tavırlardan kaçınmalarını sağlayacak bir fren mekanizmaları yok" dedi