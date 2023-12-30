Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 17:05

Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te yoğun bir diploması trafiği gerçekleştirdi. 25 farklı ülkeye 36 ziyaret yaptı, 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 kez bir araya geldi. Toplam 212 bin 950 kilometre yol kat etti. Böylece çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı 5 kez turlamış olup bir ilki gerçekleştirdi…

AA
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 25 farklı ülkeye 36 ziyaret gerçekleştirirken 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

Fidan, göreve getirildiği 4 Haziran 2023 tarihinden itibaren Türkiye'nin diplomatik vizyonu doğrultusunda yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

DÜNYAYI 5 KEZ TURLAMIŞ OLDU!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görevinin ilk 7 ayında, yurt dışındaki diplomatik temaslar için toplam 212 bin 950 kilometre yol katederek çevresi 40 bin 75 kilometre olan dünyayı 5 kez turlamış oldu.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'den Lüksemburg'a, Şili'den Brunei Sultanlığı'na, Vietnam'dan Danimarka'ya kadar uzanan 72 farklı ülkenin dışişleri bakanlarıyla toplam 136 görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

İLK ZİYARET KKTC VE AZERBAYCAN'A

Fidan, Cumhuriyet hükümetlerinin geleneği olduğu üzere ilk yurt dışı ziyaretlerini, kendisine refakat ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

TOPLAM 123 BİN 480 KİLOMETRE…

Türkiye'nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirme ve aktif dış politika anlayışı çerçevesinde Fidan, Dışişleri Bakanı olarak 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bu ziyaretler vesilesiyle toplam 123 bin 480 kilometre yol kat etti.

Azerbaycan ve ABD'yi 3'er, İtalya, Birleşik Krallık, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı 2'şer defa ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomatik temaslarda bulunduğu diğer ülkeler ise Karadağ, Endonezya, Malezya, Macaristan, Irak, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve Norveç oldu.

SON DAKİKA