Dışişleri Bakanı Fidan’ın diplomasi trafiği: 2023’te dünyayı 5 kez turladı!

TOPLAM 123 BİN 480 KİLOMETRE…

Türkiye'nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirme ve aktif dış politika anlayışı çerçevesinde Fidan, Dışişleri Bakanı olarak 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bu ziyaretler vesilesiyle toplam 123 bin 480 kilometre yol kat etti.

Azerbaycan ve ABD'yi 3'er, İtalya, Birleşik Krallık, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı 2'şer defa ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomatik temaslarda bulunduğu diğer ülkeler ise Karadağ, Endonezya, Malezya, Macaristan, Irak, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve Norveç oldu.