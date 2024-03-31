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Haberler Galeri Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken 2 milyona yakın nüfusuyla dikkat çeken Diyarbakır'da seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek ve Diyarbakır seçimi kim kazandı sorusu oy sayımının bitmesinin ardından netlik kazanacak. İşte, YSK secim sonuclari ve oy oranları takip ekranı.

Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için araştırılıyor. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirleniyor. Bu noktada YSK seçim sonuçları canlı ve anlık verileri ile adayların oy sonuçları sabah.com.tr adresinde il il aktarılacak. Peki, 2024 Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK Yerel Seçimler Diyarbakır seçim sonuçları ve oy oranları öğrenme sayfası sabah.com.tr'de!

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK PARTİ: Mehmet Halis Bilden

CHP: Cafer Pekdemir

DEM Parti: Ayşe Serra Bucak Küçük

İYİ PARTİ: Ahmet Çakır

Yeniden Refah: Partisi Hikmet Kaplan

Zafer Partisi: Mahmut Tatar

Diyarbakır Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Diyarbakır'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bağlar Seçim Sonuçları

Bismil Seçim Sonuçları

Çermik Seçim Sonuçları

Çınar Seçim Sonuçları

Çüngüş Seçim Sonuçları

Dicle Seçim Sonuçları

Eğil Seçim Sonuçları

Ergani Seçim Sonuçları

Hani Seçim Sonuçları

Hazro Seçim Sonuçları

Kayapınar Seçim Sonuçları

Kocaköy Seçim Sonuçları

Kulp Seçim Sonuçları

Lice Seçim Sonuçları

Silvan Seçim Sonuçları

Sur Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ Mehmet Halis Bilden, CHP Cafer Pekdemir, DEM Parti Ayşe Serra Bucak Küçük, İYİ Parti, Ahmet Çakır, Yeniden Refah Partisi Hikmet Kaplan, Zafer Partisi Mahmut Tatar ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır seçim sonuçları takip ekranı! YSK Diyarbakır yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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