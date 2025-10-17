Dünya Erdoğan’ın barış hamlesini konuşuyor! Bazıları hala memnun değil: Bu tayfaya barışı bile beğendiremiyoruz

Tuba Kalçık bu hafta kaleme aldığı köşe yazısında hem Gazze'deki barış sürecine hem de Türkiye'deki ideolojik körlüğe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zirvedeki kilit rolünü vurgulayan Kalçık, bazı çevrelerin bu başarıyı görmezden gelmesini sert sözlerle eleştirdi.

Bu hafta Gazze'deki soykırımı sona erdirmek adına çok önemli bir adım atıldı. Barış için Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen tarihi zirvede ABD, Mısır, Türkiye ve Katar tarafından ortak niyet beyanı imzalandı.

Başta herkes susarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze halkının yaşadığı zulmü dünyaya haykırıyordu. İsrail'in soykırımcı politikalarını cesurca dünyaya anlatırken kafasını kuma gömen ülkeler, şimdi bu gerçeği kabul etme noktasına geldi.

Gazze'de barış olması için büyük emek veren liderlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor.Avrupa basını olmak üzere tüm dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecindeki kilit rolünü konuşuyor. Ben ülkem adına çok gurur duydum.

Düşünün, Avrupa basını bile Türkiye ve Erdoğan'ın barış sürecine katkısını anlatırken, bizde bazı gazeteciler ne yapıyor? Gözlerine öyle bir ideolojik perde inmiş ki Türkiye'nin büyük katkısı ile bölgeye barış gelmesine bile üzülür haldeler.

Sosyal medyada öyle küçümseyici, alaycı ve absürt paylaşımlar yapıyorlar ki onların düştüğü duruma üzülüyoruz.

Türkiye lehine hangi gelişme olsa direk karşısında olma alışkanlığını sürdürüyorlar. Hadi anladık muhalifsiniz de siz de hiç vicdan, ülke sevgisi falan da mı yok?

Gazze'de her gün kadınlar, çocuklar katlediliyordu. Akan kanın durması bile bu gazeteci tayfasının umurunda değil. Dünya liderleri barış sürecinde katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, bu tayfaya barış beğendiremiyoruz.

Bir de kendilerinin 'objektif' olduklarını iddia ediyorlar. İşin en komik yanı da bu. Nasıl bir buhran yaşıyorlarsa artık Türkiye lehine gelişme oldukça kriz geçiyorlar.

Gayri millilik paçalarından akarken, bir de "Ülkeyi en çok seviyoruz" derler. Bu kadar da riyakarlar.

Umarım yaşadıkları bu hezeyanları bir kenara bırakıp, gerçek dünyaya geri dönerler.