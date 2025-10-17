Dünya Erdoğan’ın barış hamlesini konuşuyor! Bazıları hala memnun değil: Bu tayfaya barışı bile beğendiremiyoruz

Düşünün, Avrupa basını bile Türkiye ve Erdoğan'ın barış sürecine katkısını anlatırken, bizde bazı gazeteciler ne yapıyor? Gözlerine öyle bir ideolojik perde inmiş ki Türkiye'nin büyük katkısı ile bölgeye barış gelmesine bile üzülür haldeler.