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Haberler Galeri Düzce Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Düzce yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:50

Düzce Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 | YSK Düzce yerel seçim sonuçları, ilçe ilçe canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidiyor. Sandıkların oy sayımı için açılmasının ardından il il, ilçe ilçe arama yaparak seçimi canlı takip edebilirsiniz. Düzce seçim sonuçları ekranı üzerinden bu ilde ve ilçelerinde hangi adayın önde olduğunu inceleyebilirsiniz. İşte YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

Düzce seçim sonuçları! YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ildeki yerel yöneticiler belirleniyor. Seçimde oy kullanan vatandaşlar, Düzce seçim sonuçları hakkında araştırma yaparak ikamet ettiği ildeki oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. Düzce'de seçimi kim kazandı sorusuna yanıt bulmak için aşağıda yer alan YSK Düzce yerel seçim sonuçları ekranını takip edebilir, canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Düzce seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Düzce seçim sonuçları! YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Faruk Özlü

CHP: Sedat Çelikel

MHP: Yılmaz Eser

İYİ Parti: Mehmet Keleş

DEM Parti: Ayfer Fatma Çelik

Düzce Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Düzce seçim sonuçları! YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Düzce'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Düzce Merkez Seçim Sonuçları

Akçakoca Seçim Sonuçları

Cumayeri Seçim Sonuçları

Çilimli Seçim Sonuçları

Gölyaka Seçim Sonuçları

Gümüşova Seçim Sonuçları

Kaynaşlı Seçim Sonuçları

Yığılca Seçim Sonuçları

Düzce seçim sonuçları! YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Düzce'de AK Parti Faruk Özlü, CHP Sedat Çelikel, MHP Yılmaz Eser, İYİ Parti Mehmet Keleş, DEM Parti Ayfer Fatma Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Düzce seçim sonuçları! YSK Düzce yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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