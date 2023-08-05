Giriş Tarihi: 05.08.2023 22:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
22:13
DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
Almanya Merkezli Yayın Kuruluşu DW'nin, Muğla Milas'taki termik santraller üzerinden giriştiği algı operasyonu bir kez daha deşifre oldu. DW, iki farklı haberinde söz konusu Türkiye olunca takındığı ikiyüzlü tavrını açık açık ortaya koydu. DW, Alman hükümetinin kömür santrallerini devreye almasını 'Rus doğal gazına alternatif' olarak okuyucularına sunarken, Muğla Milas'taki santralleri ise 'Halk sağlığını tehdit ediyor' şeklinde servis etti.