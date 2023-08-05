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Haberler Galeri DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük
Giriş Tarihi: 05.08.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 22:13

DW'nin algı operasyonu deşifre oldu: 'Akbelen' gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

Almanya Merkezli Yayın Kuruluşu DW'nin, Muğla Milas'taki termik santraller üzerinden giriştiği algı operasyonu bir kez daha deşifre oldu. DW, iki farklı haberinde söz konusu Türkiye olunca takındığı ikiyüzlü tavrını açık açık ortaya koydu. DW, Alman hükümetinin kömür santrallerini devreye almasını 'Rus doğal gazına alternatif' olarak okuyucularına sunarken, Muğla Milas'taki santralleri ise 'Halk sağlığını tehdit ediyor' şeklinde servis etti.

DW’nin algı operasyonu deşifre oldu: ’Akbelen’ gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

Türkiye'nin son yıllarda 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çerçevesinde attığı adımlar bir takım çevreleri rahatsız etti. Türkiye'nin 'enerji' hamlelerini baltalamaya çalışan odakların kirli oyunları ise hükümetin pro-aktif hamleleri ile tek tek bozuldu.

DW’nin algı operasyonu deşifre oldu: ’Akbelen’ gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

Son olarak; Muğla Milas'taki termik santraller konusunda yapılan provokasyonlar, CHP'nin kışkırtma çabaları ve sözde çevrecilerin karalama kampanyaları kamuoyu gündemini meşgul etti.

Almanya Merkezli Yayın Kuruluşu DW'nin okuyucularına servis ettiği iki farklı haber ise söz konusu Türkiye ve 'enerji' olunca takınılan ikiyüzlü çabaları gözler önüne serdi.

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DW’nin algı operasyonu deşifre oldu: ’Akbelen’ gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

BUNUN ADI İKİYÜZLÜLÜK

DW'nin 2022 yılında yaptığı 'Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında' başlıklı haberinde, "Elektrik üretiminde Rusya'nın doğal gazına alternatif arayan Almanya'da hükümet kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Kışın yaşanacak doğal gaz sıkıntısında taşkömürü ve ham petrol yakıtlı 16 termik santral tekrar faaliyete geçebilecek" ifadelerini kullandığı görülüyor.

DW’nin algı operasyonu deşifre oldu: ’Akbelen’ gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

DW, 'Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin bedelini kim ödüyor?' başlıklı haberinde ise adeta iftira niteliğinde gerçek dışı bilgiler servis ediyor.

DW, sosyal medya hesabından haberi şu ifadelerle öne çıkarıyor: Akbelen'deki ağaç kıyımıyla gündeme gelen Yeniköy ve Kemerköy santralleri halk sağlığını tehdit ediyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri 35 bin 195 erken ölüme, yaklaşık 230 bin çocuğun bronşit hastası olmasına yol açtı.

DW’nin algı operasyonu deşifre oldu: ’Akbelen’ gerçeklerini böyle çarpıttılar! Bunun adı ikiyüzlülük

PEKi AKBELEN GERÇEKLERİ NE?

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen mevkiinde faaliyet yürüten ve 1.095 MW güce sahip olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 2.5'ini, Aydın, Denizli ve Muğla'nın enerji ihtiyacının ise yüzde 62'sini karşıladığı ortaya çıktı.

Santrallerin maden arama ruhsatının 23 bin 307 hektar büyüklüğünde olduğu ve söz konusu alanın sadece 78 hektarlık kısmında arama yapıldığı bildirildi. Santrallerin yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022'de 1,3 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçtiği, cari açığın kapatılmasına yıllık 1 milyar dolar katkı sağladığı öğrenildi.

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