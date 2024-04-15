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Haberler Galeri EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:04

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar 12-29 Şubat tarihleri aralığında başvurularını yaptı. Şimdi ise gözler EKPSS sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların atanmasında EKPSS'den alınan puanlar baz alınacak. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından 2 senede bir düzenleniyor. 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan sınav için adaylar sınav giriş yerleri açıklandı mı ÖSYM AİS ekranı üzerinden kontrol ediyor. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

SINAV 28 NİSAN'DA YAPILACAK

EKPSS, 28 Nisan 2024 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

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EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Sınav giriş yerlerinin söz konusu oturumdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. EKPSS sınav giriş belgesi, T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden indirilebilecek.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Belgenin üzerinde sınava gireceğiniz merkez, bina, salon bilgileri, fotoğraf, engel durumu, varsa engel nedeniyle kullanılan araç gereç, yardımcı isteği, sınav süresi ile öğrenim durumu bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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