EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından 2 senede bir düzenleniyor. 28 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan sınav için adaylar sınav giriş yerleri açıklandı mı ÖSYM AİS ekranı üzerinden kontrol ediyor. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?