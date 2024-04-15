Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
11:04
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar 12-29 Şubat tarihleri aralığında başvurularını yaptı. Şimdi ise gözler EKPSS sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların atanmasında EKPSS'den alınan puanlar baz alınacak. Peki, EKPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?