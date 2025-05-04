Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
06:36
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?
İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu "Suç örgütü yöneticiliği", "irtikap", "rüşvet" ve daha birkaç suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Her geçen gün yeni bir foyası ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz 2016'da yat kiralayıp denize açıldığını ve darbe girişimin başarısız olmasıyla birlikte geri döndüklerini iddia etti. Ayrıca Övür, Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapan bir işadamına dayandırdığı iddiasında İmamoğlu'nun o gece sabaha karşı tekneyi bütün elektronik cihazları sökülmüş halde teslim ettiklerini dile getirdi.