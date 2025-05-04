Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Bu faturayı Özgür Özel'in "üç maymun" stratejisiyle ya da gazetecilikten çok PR'a benzeyen fondaş manşetlerle ödeyemezsiniz. Bu yük, öyle "alicengiz siyaseti"yle taşınacak cinsten değil. Rahmetli Cem Karaca ne diyordu:

"Hayvan terli... Bu yem yenmez bile bile!"

Ve bu daha başlangıç. Henüz "VIP hat" kısmına gelmedik bile. Onu bir sonraki yazıya bırakalım. Şimdi sizi 15 Temmuz 2016'ya, Türkiye tarihinin en karanlık gecesine götürmek istiyorum.

O gece herkes sınandı. Kimi kahvesiyle izledi, kimi şampanya patlattı. Kimi ise Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve milyonlarca insan gibi ölümüne direndi.



