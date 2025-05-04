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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 06:36

Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu "Suç örgütü yöneticiliği", "irtikap", "rüşvet" ve daha birkaç suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Her geçen gün yeni bir foyası ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesinde Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz 2016'da yat kiralayıp denize açıldığını ve darbe girişimin başarısız olmasıyla birlikte geri döndüklerini iddia etti. Ayrıca Övür, Beylikdüzü'nde müteahhitlik yapan bir işadamına dayandırdığı iddiasında İmamoğlu'nun o gece sabaha karşı tekneyi bütün elektronik cihazları sökülmüş halde teslim ettiklerini dile getirdi.

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Ne kadar siyasi makyaj yapılırsa yapılsın, tarihi bagajı zaten ağır olan CHP'nin sırtına şimdi öyle bir yük bindi ki... Emanetçi siyasetçilerin, fondaş medyanın, hatta Batı başkentlerinde lobi kapılarını aşındıran İstanbul sermayesinin bile altından kalkamayacağı cinsten bir yük bu. Ne yapsalar bu gömlek artık dar geliyor.

Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Dosyada ne ararsan var: "Suç örgütü yöneticiliği", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek", "ihaleye fesat karıştırmak"... Suçların saymakla bitmediği, her gün yeni bir itirafın patladığı devasa bir kara deliğe dönüşüyor bu dosya.
Ve bu girdabın tam ortasında CHP'nin "kurtarıcısı" ilan edilen Ekrem İmamoğlu var. Her hatası görmezden gelindi, her adımı "vizyon" diye pazarlandı. Şimdi ise faturası sadece partisine değil, ülkenin siyasi hafızasına da kesilecek kadar ağır.

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Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Bu faturayı Özgür Özel'in "üç maymun" stratejisiyle ya da gazetecilikten çok PR'a benzeyen fondaş manşetlerle ödeyemezsiniz. Bu yük, öyle "alicengiz siyaseti"yle taşınacak cinsten değil. Rahmetli Cem Karaca ne diyordu:
"Hayvan terli... Bu yem yenmez bile bile!"
Ve bu daha başlangıç. Henüz "VIP hat" kısmına gelmedik bile. Onu bir sonraki yazıya bırakalım. Şimdi sizi 15 Temmuz 2016'ya, Türkiye tarihinin en karanlık gecesine götürmek istiyorum.
O gece herkes sınandı. Kimi kahvesiyle izledi, kimi şampanya patlattı. Kimi ise Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve milyonlarca insan gibi ölümüne direndi.

Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Peki CHP'nin "şehir efsanesi kahramanı" Ekrem İmamoğlu ne yaptı?
Bir dönem bu çok tartışıldı. Kimileri "Yurtdışına kaçtı" dedi, kendisi inkâr etti. Ama hâlâ net bir cevap yok. Bildiğimiz tek şey, eşi Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla gecenin ruhuna ne kadar "uygun" bir tepki verdiği "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum" ve hemen ardından "Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun" tweet'leri...

Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz gecesi neden yat kiraladı?

Bir de Brüksel'den bir paylaşım yaptığına dair iddialar var ama o da buharlaştı gitti. 15 Temmuz'dan kısa süre sonra, Beylikdüzü'nde iş yapan bir müteahhitle konuşmuştum. Laf lafı açtı, konu yine o geceye geldi. Anlattığı şey, James Bond senaryolarına taş çıkartır.
İddia şu: Daha darbe başlamadan Ekrem İmamoğlu, sağ kolu ve bugünün "sıvacıdan milyardere" terfi eden ismi Adem Soytekin ile birlikte bir yat kiralar. Yatın sahibi de Beylikdüzü çevrelerinde fazlaca adı geçen, yolsuzluk dosyalarının gediklisi Emre Beyaz.