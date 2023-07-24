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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…
Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:54

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

CHP'de seçimlerin ardından başlayan koltuk kavgası, partide kaos yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için darbe toplantıları bile yaptı. Daha önce "Yukarıdan aşağı doğru değişim dikte edemezsiniz" diyerek İmamoğlu'na sert çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, verdiği röportajda krizi örtbas etmeye çalıştı. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını bir kişi veremez" diyerek İmamoğlu'na açık açık mesaj yolladı. Değişim hakkındaki sözleri ise olay yarattı. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor" dediğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

Muhalefetin gündemi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmalarıydı. Seçimlerde Türkiye'yi yönetme hevesine kapılanlar, aldıkları yenilgi ile dağıldı. 8'li koalisyondaki her partide kriz yaşanırken CHP'deki kaos, gittikçe tırmandı.

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

DEĞİŞİM TARTIŞMASI TIRMANDI

Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hevesine kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tarihi yenilginin ardından kazan kaldırdı. 29 Mayıs sabahında 'Değişim şart' ifadesini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

13 YILDA SAYISIZ YENİLGİ...

Seçimlerin ardından 3 kez bir araya geldiği Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için medya yolu ile baskılara başladı. "Daha önce hiç seçim kaybetmedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na 13 yıllık genel başkanlık sürecinde sayısız yenilgi aldığını hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

Geçtiğimiz hafta da CHP'nin ağır topları ile zoom üzerinden darbe toplantısı yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğu kapmak için yaptığı her hamle, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından hedef alındı.

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

KRİZİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI

En sert mesajı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem paylaştı. "Yukarıdan aşağı doğru değişim dikte edemezsiniz" diyerek İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Eren Erdem, bugün CHP'ye yakın Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, partideki krizi örtbas etmeye çalıştı…

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