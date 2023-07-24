Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 10:54

Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

CHP'de seçimlerin ardından başlayan koltuk kavgası, partide kaos yarattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için darbe toplantıları bile yaptı. Daha önce "Yukarıdan aşağı doğru değişim dikte edemezsiniz" diyerek İmamoğlu'na sert çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, verdiği röportajda krizi örtbas etmeye çalıştı. "Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını bir kişi veremez" diyerek İmamoğlu'na açık açık mesaj yolladı. Değişim hakkındaki sözleri ise olay yarattı. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor" dediğini açıkladı.