Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
07:04
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Adana ve Mersin'de CHP'li belediyelerin işçilere reva gördüğü durumun aynısını uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği ortaya çıktı. 2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı.