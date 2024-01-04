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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 07:04

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

Adana ve Mersin'de CHP'li belediyelerin işçilere reva gördüğü durumun aynısını uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ekmeğinden ettiği işçilerden 171 işçiye yaklaşık 5 milyon lira tazminat ödediği ortaya çıktı. 2019 seçimleri öncesinde "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işten çıkardı.

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Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

Seçim döneminde 'Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz. Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' diyen Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etti.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

Bu kişiler yerine ise 66 bin kişiyi işbaşı yaptırdı. Yönetim tarafından Devr-i sabık duygularıyla mağdur edilen işçiler, iş mahkemelerinin yolunu tuttu. Çeşitli ithamlarla açlığa terk edilmek istenen personellerin dosyasını inceleyen mahkemeler, yönetimin haksızlık yaptığına hükmetti.

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Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

SAYIŞTAY İBB'YE SORUŞTURMA BAŞLATMALI

İBB yönetimi işçileri haksız yere işten çıkarmaya devam ederken, mahkemeler yönetim tarafından açlığa terk edilen işçilerin 'hukuksuz' yere işten çıkartıldıklarına hükmediyor.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Mağdurların avukatlığını yapanlardan biri olan Fatih Bilal Danalıoğlu, "Ekrem Bey tarafından İBB'de çalışan son olarak 6 mühendis genç kardeşimiz hukuka aykırı bir şekilde işten atılmış ve 2022 yılında davaları kazanılmıştır.

Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

Kurum, genç kardeşlerimizin tazminatını vermemiş ve tarafımızca tazminatlar için yeniden dava açılmıştır. Bu durumda İBB'ye yeniden dava açmamız demek, İBB'nin sırf hukuksuzluğu yüzünden yeniden tazminat, avukatlık ücreti, vekalet ücreti, yargılama gideri ödemesi demektir.

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