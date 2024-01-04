Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi

2019'dan sonra işten çıkartılanlara milyonlarca lira tazminat ödemek zorunda kaldı. Mağdurların avukatlığını yapanlardan biri olan Fatih Bilal Danalıoğlu, "Ekrem Bey tarafından İBB'de çalışan son olarak 6 mühendis genç kardeşimiz hukuka aykırı bir şekilde işten atılmış ve 2022 yılında davaları kazanılmıştır.



