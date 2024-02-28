Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında "1 Nisan" savaşı! 'Patron benim' dedi, talimatı verdi...

İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDA 1 NİSAN SAVAŞI

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul'daki reklam panolarında Özgür Özel'in resmini istemediği iddia edildi.

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi.