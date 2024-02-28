Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
12:14
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında "1 Nisan" savaşı! 'Patron benim' dedi, talimatı verdi...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan Özgür Özel için işler pek de yolunda gitmiyor. Aday belirleme sürecinde İmamoğlu ile Özel arasındaki güç savaşı CHP'deki çift başlı yönetimi gözler önüne sererken, yeni bir kriz patlak verdi. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala İmamoğlu ve Özel arasında 'afiş' krizi yaşandığı iddia edildi. İmamoğlu'nun, İstanbul'daki reklam panolarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in resimlerini istemediği ajanslardaki rezervasyonları iptal ettirdiği öne sürüldü. İşte detaylar...