Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Ortada yeni bir siyaset yoktu ama partiyi ele geçirmek için ince ayak oyunları, kumpaslar dâhil her şey vardı.

İş öyle bir noktaya vardı ki, sadece büyükşehir veya birkaç ilçe değil, her il ve ilçe adayının belirlenmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Yüze kapatılan telefonlar, parti koridorlarına yansıyan itirazlar birbirini izledi.

