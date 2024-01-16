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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i yine 'yok' saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:44

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i yine 'yok' saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade etti. "Kumpaslar, saldırılar ve algı operasyonlarının alelacele devreye sokulmasının asıl nedeni ise İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını tartışmaktan kaçması ve korkması..." diyen Mahmut Övür, dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

CHP'de kurultay sonrası sular durulacak sanılıyordu ama olmadı. Daha işin başında partinin "eşbaşkanlık" denilen ucube bir sistemle yönetileceği anlaşıldı ve onun yol açtığı kavgalar da kısa sürede görüldü. Bu da daha çok aday belirlemelerinde ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Ortada yeni bir siyaset yoktu ama partiyi ele geçirmek için ince ayak oyunları, kumpaslar dâhil her şey vardı.
İş öyle bir noktaya vardı ki, sadece büyükşehir veya birkaç ilçe değil, her il ve ilçe adayının belirlenmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Yüze kapatılan telefonlar, parti koridorlarına yansıyan itirazlar birbirini izledi.

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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Bu kavgaya son günlerde yeni bir isim daha eklendi: Malatya Milletvekili Veli Ağbaba... CHP kulislerinde İzmir'den Trakya'ya her yerden, her taşın altından Ağababa adının çıktığı ve kendisine yakın isimlerin adaylığı için müthiş bir çaba harcadığı konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Partiyi yönlendirme ve aday belirlemede başka etkili isimlerden de söz ediliyor: Selin Sayek Böke ve Şükran Kütükçü gibi.
Tabloya bakar mısınız? Çevremizin terörle kuşatıldığı, küresel sistemin altüst olduğu bir zaman diliminde ülkenin ana muhalefet partisi CHP, siyasetle değil, adı geçen bu aktörler arası güç savaşıyla gündemde ve onunla meşgul.
Tıpkı Altılı Masa'nın ülkeyi iki yıl boyunca "kazanacak aday" tartışmasıyla oyaladığı gibi CHP de şimdi kendi tabanını ve seçmenini küçük aday hesaplarıyla oyalıyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Bu da her türlü operasyonu yapmada mahir bir ekibe sahip olan İmamoğlu'nun işine geliyor. Birileri küçük hesaplar peşinde koşarken, o İBB'nin parasal ve potansiyel gücüyle hem istediği isimleri aday yaptırıyor hem de partiyi kendisine göre dizayn ediyor.

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