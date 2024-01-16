Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i yine ’yok’ saydı: Adam yerine koymuyor | Mahmut Övür yazdı

Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:44
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade etti. "Kumpaslar, saldırılar ve algı operasyonlarının alelacele devreye sokulmasının asıl nedeni ise İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarını tartışmaktan kaçması ve korkması..." diyen Mahmut Övür, dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı...