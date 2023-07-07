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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…
Giriş Tarihi: 07.07.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 08:49

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim kavgası hız kesmedi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren koltuk kavgasına yer verdi. "Seçimin üzerinden haftalar geçti... İktidar, yoluna devam ediyor... Muhalefette durum ise... Semaver gibi... Fokur fokur kaynıyor" dedi. CHP'nin kendisini güncelleyemediğini de söyleyen Yavuz Donat, partinin başarısızlığın sorumluluğunu kime yükleyeceğini de bilemediğini söyledi. İşte detaylar

YAVUZ DONAT
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

Seçimin üzerinden haftalar geçti... İktidar, yoluna devam ediyor... Muhalefette durum ise... Semaver gibi... Fokur fokur kaynıyor... En başta da CHP.
Fıkra bu ya... Öğretmen, derslikte sormuş:
- Ayşe... Büyüyünce ne olacaksın?
- Doktor.
- Ya sen, Ali?
- Mühendis olacağım.
Sıra Temel'e gelmiş... Babası, CHP milletvekili olan küçük Temel, aynı soruya karşılık demiş ki:
- Muhalefet olacağım öğretmenim.

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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

KAVGA MANZARALARI

Önümüzde yerel seçimler var... Er meydanı.
Partiler yarışacaklar... Halktan oy isteyecekler.
Anadolu'da meşhur sözdür:
"Kavgalı eve kız vermezler."
CHP'de baba ile oğul... Belediye başkanı ile genel merkez yöneticisi, neredeyse saç saça baş başa.
Kavgalı eve kızını vermeyen, kavgalı partiye oy verir mi?

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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

SABIR... HAZIM

Siyasette sabır önemlidir... Hazım da öyle.
Eleştiriye karşı hazımlı olacaksınız... Ve de sabırlı.
Öfkelenmek... Hemen disiplin mekanizmasını çalıştırmak... Eleştireni partiden atmak yok.
"Kurşun ata ata biter" misali... Onu bunu ata ata bir de bakarsınız ki, parti bitivermiş.
CHP... 10'uncu Kurultay... 22-27 Haziran 1953.
Genel Başkan İsmet İnönü'nün tüzük değişikliği önerisi eleştirildi... Oylama yapıldı ve reddedildi.
İnönü, kimseye kızmadı... Kimse disipline verilmedi... Kimse partiden ihraç edilmedi.

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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

BUYURUN DÜELLOYA

Hatırlar mısınız?.. Yıl 2000... Kemal Kılıçdaroğlu ile Bülent Arınç birbirlerine girmişlerdi... Karşılıklı sert sözler söylemişlerdi.
Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na sordular:
- Arınç ile düelloya var mısınız?
- Evet... Varım.
Aynı soru Arınç'a da soruldu... Yanıt:
- Kılıçdaroğlu benim muhatabım değil.
Ve... Geldik bugüne.
Soruyu güncelleştirmek gerekiyor.
CHP'deki iç çekişmenin tarafları...
Düelloya var mısınız?

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Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

DEVEKUŞU MİSALİ

Metin Toker... Gazeteci... Bir dönemin ünlü siyasi dergisi AKİS'in sahibi... İsmet İnönü'nün damadı... Eski Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü.
1954 seçimleri... CHP kaybetti.
Partinin bazı yöneticileri, halkı suçlamaya başladılar.
Halkın kandırıldığını söylediler, yazdılar.
Metin Toker... AKİS... Mayıs-1954... Okuyalım:
"Demokrat Parti'ye oy veren seçmeni kandırılmış saymak yanlış... Bu devekuşu gibi başı kuma sokmak olur."
Ve... Bugünkü manzaraya bir bakalım... Başını kuma sokan o kadar çok ki.

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