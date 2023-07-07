Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

Seçimin üzerinden haftalar geçti... İktidar, yoluna devam ediyor... Muhalefette durum ise... Semaver gibi... Fokur fokur kaynıyor... En başta da CHP.

Fıkra bu ya... Öğretmen, derslikte sormuş:

- Ayşe... Büyüyünce ne olacaksın?

- Doktor.

- Ya sen, Ali?

- Mühendis olacağım.

Sıra Temel'e gelmiş... Babası, CHP milletvekili olan küçük Temel, aynı soruya karşılık demiş ki:

- Muhalefet olacağım öğretmenim.

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