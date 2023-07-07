Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası büyüyor! Peki başarısızlığın suçlusu kim…

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim kavgası hız kesmedi. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren koltuk kavgasına yer verdi. "Seçimin üzerinden haftalar geçti... İktidar, yoluna devam ediyor... Muhalefette durum ise... Semaver gibi... Fokur fokur kaynıyor" dedi. CHP'nin kendisini güncelleyemediğini de söyleyen Yavuz Donat, partinin başarısızlığın sorumluluğunu kime yükleyeceğini de bilemediğini söyledi. İşte detaylar