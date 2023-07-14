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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:10

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası değişim tartışmaları başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, genel başkanlığı bir türlü paylaşamadı. İkili arasında yaşanan kavga, İstanbul'a taşındı. Önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun destek bulmak için yaptığı hamleleri engellemeye çalıştı. Şimdi de CHP'li Arnavutköy İlçe Başkan Yardımcısı Bahtiyar Ergün sosyal medyadan sert bir çıkış yaptı. "İstanbul'da kurduğun imparatorluğu başına yıkacağız. Az kaldı" diyerek açık açık İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı… Partide kavganın seviyesi daha da arttı… İşte detaylar

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından sular durulmadı. Genel Merkez'de bir gün bile kriz eksik olmadı. Yenilginin faturası, Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı…

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

13 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kılıçdaroğlu'na hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı.

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Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Seçim dönemi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hevesine kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 29 Mayıs sabahı kazan kaldırdı. 'Değişim' çıkışı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı.

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Daha önce 'baba-oğul' gibiyiz diyen ikili arasında koltuk kavgası tırmandı…

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Seçimlerin ardından üç kez bir araya gelen İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi, savaş kızıştı.

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