Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:10

Ekrem İmamoğlu’na şok! CHP’li o isimden sert sözler: İmparatorluğunu başına yıkacağız…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim sonrası değişim tartışmaları başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, genel başkanlığı bir türlü paylaşamadı. İkili arasında yaşanan kavga, İstanbul'a taşındı. Önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun destek bulmak için yaptığı hamleleri engellemeye çalıştı. Şimdi de CHP'li Arnavutköy İlçe Başkan Yardımcısı Bahtiyar Ergün sosyal medyadan sert bir çıkış yaptı. "İstanbul'da kurduğun imparatorluğu başına yıkacağız. Az kaldı" diyerek açık açık İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı… Partide kavganın seviyesi daha da arttı… İşte detaylar