Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
Giriş Tarihi: 30.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 10:28

Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

CHP'deki değişim krizi tırmandı… 13 yıldır her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemediği açıkladı. İlk değişim çıkışını yapan Ekrem İmamoğlu ise medya yolu ile baskısını artırdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Profili uygun değil" sözleri ise kavgayı kızıştırdı. CHP'li belediye başkanlarından istediği de bulamayan Ekrem İmamoğlu, kolları sıvadı. Bayram sonrasında bir manifesto açıklayacağı ve adaylık konusunda daha net mesajlar vereceği iddiası ortaya atıldı…

Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Mayıs sabahı kazan kaldırdı. 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

KOLTUK KAVGASI BAŞLADI

'Baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışı karşısında paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu korumak için kolları sıvadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

Seçimlerin ardından 2 kez görüşen ikili arasında koltuk krizi başladı. Ekrem İmamoğlu, 'koltuğu bana bırak' derken Kılıçdaroğlu 'Önce İstanbul'u kazan' ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

HİÇ KAYBETMEDİM DEDİ

Medya baskısı ile Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlayan Ekrem İmamoğlu, "Hiç seçim kaybetmedim" diyerek üstü kapalı bir şekilde mesajı yolladı.

Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…

Kılıçdaroğlu ise "CHP, genel başkanını kurultaylarda seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar… Hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz" diyerek meydan okudu ve İmamoğlu'nu kurultaya çağırdı.

SON DAKİKA