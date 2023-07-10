Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:45

Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

CHP'de değişim tartışmaları hız kesmiyor… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası tırmandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, değişim isteyenlere çok sert çıktı. "Sadece Kemal Bey gitsin demenin bir anlamı yok. Nasıl başarılı olacaksınız gelin anlatın" diyerek değişim isteyen İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı. Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmaması yönünde baskı yapan Ekrem İmamoğlu'nu şoke edecek bilgiyi de paylaştı… İşte detaylar…

Ekrem İmamoğlu’nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim tartışması başladı.

Ekrem İmamoğlu’nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

Çıktığı her seçimi kaybeden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa baskısı arttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

Ancak eleştirilere kulak tıkayan ve koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, gemi de benim kaptan da çıkışı yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

Açık açık kurultayda yeniden genel başkan adayı olacağı mesajını yolladı.

Ekrem İmamoğlu’nu şoke edecek hamle: Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Bülent Kuşoğlu açıkladı!

İBB BAŞKANI KOLTUK SAVAŞINDA!

29 Mayıs sabahı değişim diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık çalışmalarına başladı. Yaptığı birçok görüşmeye rağmen umduğu desteği bulamadı.

SON DAKİKA