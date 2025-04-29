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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:04

Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

CHP, İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki bir otelde yaşanan kamera skandalını aklamaya çalıştıkça batıyor. Bu skandaldaki cevapsız kalan sorular vatandaşın midesini bulandırmaya devam ediyor. SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında İmamoğlu'nun otel skandalındaki cevapsız sorulara yer verdi. Övür yaşanan rezalet ile ilgili; "İBB başkanı neden para kasaları ve kriminal işadamları ile otel köşelerinde kameraları kapatarak, jammer'larla sinyal keserek gizli toplantılar yapar." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

Meşhur atasözümüzle başlayalım: "Sakla samanı, gelir zamanı."
Ekrem İmamoğlu da herhalde bu inançla sakladığı her şeyi jammer'ların arkasına gizlemeye çalışıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

Olay malum: Bir belediye başkanı düşünün; yanında "kafa koparıcılar", "kasacılar", "kasiyerler" dolanıyor ama mesele o değilmiş gibi, sinyal kesici jammer'larla toplantı yapıyor, kameraları kapattırıyor, sonra da "Her şey çok güzel olacak" diye afra tafra yapıyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

Suçüstü yakalansa bile sorun yok! Emanetçi siyasetçiler, maaşlı medya kahramanları ve her tahmini yalan çıkan "aydın bozuntuları" yine çığlık çığlığa onu savunmaya hazır.

Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

En başta da CHP Genel Başkanı Özgür Özel paralıyor kendini.
Öyle bir sahip çıkıyor ki, sanki jammer'la değil de kahramanlık madalyasıyla dolaşıyor: "Tayyip Bey'in peşinde de jammer vardı, Ekrem Bey'in peşinde de var!"

Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?

Pes doğrusu!
İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'la kıyaslanmadığı tek konu kaldı: Devlet ciddiyeti!
Belli ki kompleks o kadar ileri taşınmış ki, "O İstanbul'u kazandıysa ben de kazandım, o şiir okudu hapis yattıysa ben de hırsızlık iddiasıyla anılsam da olur" kafası devreye girmiş.