Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:04
Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ‘köstebeği’ kim? Operasyonlar için içeriden biri haber mi uçuruyor?
CHP, İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki bir otelde yaşanan kamera skandalını aklamaya çalıştıkça batıyor. Bu skandaldaki cevapsız kalan sorular vatandaşın midesini bulandırmaya devam ediyor. SABAH gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında İmamoğlu'nun otel skandalındaki cevapsız sorulara yer verdi. Övür yaşanan rezalet ile ilgili; "İBB başkanı neden para kasaları ve kriminal işadamları ile otel köşelerinde kameraları kapatarak, jammer'larla sinyal keserek gizli toplantılar yapar." ifadelerini kullandı.