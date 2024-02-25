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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:07

Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca proje değil algı operasyonlarına imza attı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaline kapıldı, yetmedi şimdi de CHP'de eş başkan olmaya çalıştı. Yerel seçime sayılı günler kala yayınladığı seçim şarkısındaki 'biri var' sloganı ise çalıntı çıktı! Skandalı ortaya çıkaran Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan, 'Biri Var' sloganını 45 gündür kullandığını açıkladı. "Danışman ordusu slogan bulamamış" açıklamasını yaptı.

SABAH
Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Adaylar, vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini ve vaatlerini anlattı. CHP'nin mevcut İBB Başkanı ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise proje yerine yine algı operasyonuna imza attı.

Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

Beş yıllık görev süresi boyunca İstanbul'u başı boş bırakan, cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaline kapılıp şehir şehir turlayan şimdilerde ise Özgür Özel ile CHP'ye eş başkan olmaya çalışan Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısında geçen "Biri var" sloganı da çalıntı çıktı…

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Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

Şarkıda geçen "Biri var" sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper'in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı slogan olduğu anlaşıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

"DANIŞMAN ORDUSU SLOGAN BULAMAMIŞ"

Sloganının Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!
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