Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

"DANIŞMAN ORDUSU SLOGAN BULAMAMIŞ"

Sloganının Ekrem İmamoğlu tarafından kullanılması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Serkan Toper, "Biri Var 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. Taklitlerinden sakınınız O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim biri var sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.