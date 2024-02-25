Ekrem İmamoğlu’nun şarkısı da çalıntı: Skandalı Cumhur İttifakı adayı Serkan Toper paylaştı!

Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
16:07
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl boyunca proje değil algı operasyonlarına imza attı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaline kapıldı, yetmedi şimdi de CHP'de eş başkan olmaya çalıştı. Yerel seçime sayılı günler kala yayınladığı seçim şarkısındaki 'biri var' sloganı ise çalıntı çıktı! Skandalı ortaya çıkaran Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan, 'Biri Var' sloganını 45 gündür kullandığını açıkladı. "Danışman ordusu slogan bulamamış" açıklamasını yaptı.