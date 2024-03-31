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Haberler Galeri Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:34

Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimlerde büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli olacak. YKS, seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra Elazığ seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den yayınlanacak. Elazığ seçimi kim kazandı, ilçelerinde hangi parti önde, seçim sonucu nasıl oldu sorusunun yanıtı sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte YSK Elazığ seçim sonucu öğrenme ekranı ve partilerin oy oranları takip ekranı.

Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler Elazığ seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve 31 Mart 2024 Elazığ seçimi kim kazandı sorusu netlik kazanacak. İşte Elazığ ili ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Elazığ Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Şahin Şerifoğulları

MHP: Murat Aygen

CHP: Coşkun Çağlar Duran

İYİ Parti: Burak Özgül

DEM Parti: Hayrettin Kaya

Yeniden Refah: Faruk Septioğlu

Zafer Partisi: Muhammed Onur Omrak

Elazığ Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Elazığ'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ağın Seçim Sonuçları

Alacakaya Seçim Sonuçları

Arıcak Seçim Sonuçları

Baskil Seçim Sonuçları

Karakoçan Seçim Sonuçları

Keban Seçim Sonuçları

Kovancılar Seçim Sonuçları

Maden Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Palu Seçim Sonuçları

Sivrice Seçim Sonuçları

Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Şahin Şerifoğulları, MHP Murat Aygen, CHP Coşkun Çağlar Duran, İYİ Parti Burak Özgül, DEM Parti Hayrettin Kaya, Yeniden Refah Faruk Septioğlu, Zafer Partisi Muhammed Onur Omrak ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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