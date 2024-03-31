Elazığ seçim sonuçları takip ekranı! YSK Elazığ yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy pusulasında yer alan il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarı için oy kullanacak olan seçmenler Elazığ seçim sonuçlarını merak ediyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar tek tek açılacak ve YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları canlı olarak sabah.com.tr'de yayınlanacak ve 31 Mart 2024 Elazığ seçimi kim kazandı sorusu netlik kazanacak. İşte Elazığ ili ve tüm ilçelerine ait seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Elazığ Yerel Seçim Sonuçları ekranı;