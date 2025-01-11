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Haberler Galeri Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA'ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 06:23

Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA'ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH'a anlattı

ASELSAN'ın Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edilen milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Türkiye'nin savunma sanayi gücüne güç kattı. ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarını hava savunma sistemlerine karşı görünmez kılmanın yanı sıra tehditleri tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatarak elektronik harp kapasitesi kazandıracak.

YUSUF ÖZDEMİR
Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

SABAH'a konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, elektronik harp teknolojilerinde ASELSAN'ın dünya çapında lider bir şirket olduğunun altını çizerek, "ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek. Elektronik harbi havaya taşıyacak olan ANTIDOT 2-U/S, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize (TSK) çarpan etkisi yaratacak" dedi.

Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

SABAH'a konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu'na ilişkin şunları kaydetti:

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Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

ELEKTRONİK HARPTE LİDERİZ

"ASELSAN olarak elektronik harp teknolojilerinde dünya çapında lider bir şirketiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de (TSK) bu teknolojiye sahip olan ender ordulardan biri. ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu işte bu alanda birçok versiyonu bulunan stratejik bir ürün. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 üzerinde uçuş testini yaptığımız ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, BAYKAR ile güç birliği yaptığımız, elektronik harbi havaya taşıyacak bir ürün."

Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

"Elektronik harbi havaya taşımak büyük bir çarpan etkisi yaratıyor. Üretim aşamasında olan ANTIDOT-2U/S, İHA ve SİHA'ların rakiplerini ve hava savunma sistemlerini tespit etme yeteneğine sahip, İHA ve SİHA'ları tehditlere karşı görünmez ve korunaklı hale getirecek."

Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

"30 Kg ağırlığında olan ANTIDOT 2-U/S, İHA ve SİHA'lara kolayca entegre ediliyor. Çok bantlı elektronik saldırı, radar tespiti ve tehdit tanımlama özelliklerine sahip olan ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarının hava savunma tehditlerini tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatılarak elektronik harp kapasitesi kazanmasını sağlıyor."

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