Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
06:23
Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA'ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH'a anlattı
ASELSAN'ın Baykar'ın TB2 platformunda başarıyla test edilen milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu, Türkiye'nin savunma sanayi gücüne güç kattı. ANTIDOT 2-U/S, insansız hava araçlarını hava savunma sistemlerine karşı görünmez kılmanın yanı sıra tehditleri tespit etme, sınıflandırma ve karıştırma yetenekleri ile donatarak elektronik harp kapasitesi kazandıracak.