Elektronik harp havaya taşındı: Türk SİHA’ları görünmez oldu! ASELSAN Genel Müdürü SABAH’a anlattı

ELEKTRONİK HARPTE LİDERİZ

"ASELSAN olarak elektronik harp teknolojilerinde dünya çapında lider bir şirketiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz de (TSK) bu teknolojiye sahip olan ender ordulardan biri. ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu işte bu alanda birçok versiyonu bulunan stratejik bir ürün. Geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB2 üzerinde uçuş testini yaptığımız ANTIDOT-2U/S Elektronik Destek Podu, BAYKAR ile güç birliği yaptığımız, elektronik harbi havaya taşıyacak bir ürün."